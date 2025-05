ひんやり甘い“飲む東京ばな奈”！『東京ばな奈シェイク』期間限定復活

東京みやげの定番「東京ばな奈」のシェイクが、JR東京駅の「東京ばな奈s」に再登場!

暑い季節にぴったりな、ひんやりドリンク『東京ばな奈シェイク』が期間限定で復活販売されています☆

東京ばな奈ワールド『東京ばな奈シェイク』

価格:430円(本体価格399円)

発売日:2025年4月23日(水)〜9月9日(火)

販売場所:JR東京駅「東京ばな奈s(トーキョーバナナーズ)」

『東京ばな奈シェイク』は、東京ばな奈らしいバナナの甘さとカスタードのコクを感じられる、“飲む東京ばな奈”のようなシェイクドリンク。

2023年8月にJR東京駅構内の「東京ばな奈s」で初登場し、大きな話題を集めたメニューが、2025年も夏季限定で販売されています。

ひんやり冷たくとろけるような口あたりにこだわった一杯で、バナナの豊かな香りと味わいをそのまま楽しめます。

パッケージには「バナナのばな奈」が描かれ、ドリンクのかわいらしさにも注目です。

ひんやり甘い“飲む東京ばな奈”が期間限定で復活!

『東京ばな奈シェイク』の紹介でした。

