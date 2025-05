北海道の夏を彩るドーナツ『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 道産メロン』が登場。

富良野産赤肉メロンを使用した華やかな限定商品が、北海道内5店舗で期間限定販売されます☆

クリスピー・クリーム・ドーナツ『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 道産メロン』

価格:388円(イートイン396円)

発売日:2025年6月4日(水)〜9月末頃(予定)

販売場所:北海道内5店舗限定(sitatte sapporo店、札幌ポールタウン店、札幌ル・トロワ店、千歳アウトレットモール・レラ店、マルヤマ クラス店)

北海道の素材や文化に着目して展開されている「クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道」シリーズ。

今回は、甘みと香りが際立つ富良野産の赤肉メロンを使用した「道産メロン」が登場します。

ふわっとしたリングドーナツの中には、果実感あふれるメロンピューレ入りクリームをイン。

表面には色鮮やかなメロンナパージュを重ね、北海道産ミルクのホイップとホワイトチョコがアクセントになっています。

食感・風味・見た目のすべてにこだわった一品は、暑い季節のティータイムや手土産にもぴったり。

道内各地での販売となるため、地域ならではの特別感も魅力です☆

北海道の自然の恵みをドーナツで味わえる、季節限定のごほうびスイーツとしておすすめ!

『クリスピー・クリーム・プレミアム 北海道 道産メロン』の紹介でした。

