アメリカ著作権庁の下に設置された「著作権請求委員会(CCB)」は、高額な訴訟費用をかけずに著作権に関する小規模な争いを解決する場を提供することを目的として、2022年から運用が開始されました。著作権侵害を認識しても訴訟の手間を考えて諦めがちなクリエイターの権利を守ることが期待されましたが、監視団体連合は「CCBは費用がかかりすぎているにもかかわらずほとんど効果がない」と非難しています。

著作権代替紛争解決法(CASE法)に基づいて設立されたCCBは、著作権侵害の申し立てや著作権登録に関する虚偽の申し立てについて、損害賠償額3万ドル(約430万円)を上限として弁護士がいなくてもオンライン中心で手続きができる場を提供しています。設立に際して、多くの権利者や関連団体は高額な連邦訴訟を起こさずに著作権紛争を解決できるとしてCCBを支持しましたが、一方で「荒らし行為など軽率な請求者によって悪用される可能性がある」と反対する意見もありました。CCBの設立から約3年が経過したことで、アメリカ著作権庁はCCBの効果を確かめるために、「CASE法研究」として正式なレビューに取り組んでいます。その一環として、アメリカ図書館協会や、経済調査・政策分析などの専門企業のEngineなどによる監視団体連合が、CCBに関する評価を提出しました。監視団体連合のレポートによると、当初懸念されていたCCBを乱用する荒らし行為のような兆候は見られませんでしたが、そのほかにさまざまな欠陥が確認されたとのこと。まず重要な点は費用です。設立から約3年で、CCBに送られた請求は1200件以上ありましたが、CCBが最終決定を下したのは35件のみで、平均で2000ドル(約28万円)程度の損害賠償が認められました。3年間で著作権保有者に支払われた総額は7万5000ドル(約1070万円)程度ですが、CCBの3年間の運用にかかった費用は約540万ドル(約7億円)であり、「費用が効果に見合っていない」と監視団体連合は指摘しました。以下は2022年6月から2025年4月までのCCBの活動を示したグラフで、青が著作権侵害申し立ての数、赤が却下された件数、緑が最終決定まで処理された件数です。CCBは税金で運用されているため、監視団体連合は「アメリカの納税者は、数百件の根拠のない請求を却下し、残りの3.5%を裁定し、平均して請求処理費用の半分以下となる損害賠償を認める判決を下すために、1件あたり約5500ドル(約78万円)を費やしてきたことになります」と費用対効果が出ていない旨を提出書類に記しています。また、CCBの問題点として注目すべきは却下率の高さです。約1200件の請求の内、却下された件数は964件で、そのうち470件が請求のルールを守っていなかったりCCBが要請しても請求内容を修正しなかったりする「不遵守」によるものでした。187件が有効な証明書が提出されなかったことによる却下、114件が被請求人のオプトアウト(手続きへの参加拒否)による却下、99件はCCBの関与なしに和解が成立したものです。監視団体連合は「40ドル(約5700円)という申請手数料は、軽率な請求を抑止するには不十分です。CCBの専属弁護士が相当の時間をかけて請求内容を評価し、詳細な修正命令書を作成した後、請求者が姿を消すという、不遵守の請求が毎年何百件も起こっています」とシステムの問題点を指摘しました。さらに、欠席判決の割合の高さも懸念されています。CCBの最終決定の60%は、被申立人が関与していない欠席裁判でした。CCBは訴訟費用や訴訟の手間が削減できる一方で、通常の裁判と異なりCCBの決定には限定的な法的拘束力しかないため、十分な判決が行えていない可能性があります。調査結果を総合して、監視団体連合は「CCBが当初の任務を遂行できる能力があることが立証されるまでは、CCBの案件や権限の追加を検討する理由はありません。現在の懸念が残るか、あるいは悪化するならば、議会はCASE法の廃止を検討すべきです」と主張しています。