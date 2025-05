ハウステンボスの新エリア「ミッフィー・ワンダースクエア」に登場するレストラン「エブリデイ・セレブレーションキッチン」では、ミッフィーの世界観を味わえる限定メニューを多数提供。

絵本の中のような空間で、特別な日も何気ない一日も、ミッフィーと祝う「今日」というひとときを楽しめるスポットです☆

ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「エブリデイ・セレブレーションキッチン」メニュー

画像提供:ハウステンボス

オープン日:2025年6月21日〜

場所:ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「エブリデイ・セレブレーションキッチン」

販売形態:大型レストラン(イートイン形式)

「エブリデイ・セレブレーションキッチン」は、絵本のような空間で、ミッフィーの世界観に浸りながら特別なひとときを過ごせる大型レストラン。

お祝い気分が高まる見た目の華やかなメニューが揃い、大人も子どもも心ときめくひとときを味わえます。

メニューはミッフィーの物語やキャラクターにちなんでデザインされており、食事をしながら写真映えも期待できます☆

ミッフィー夢の中のオムライス

画像提供:ハウステンボス

ふわふわ卵の上でミッフィーとメラニーがお空で楽しく遊んでいる姿をイメージした「ミッフィー夢の中のオムライス」

ごろっと大きなお肉を贅沢にトッピングしたボリューム満点のオムライスです。

ミッフィーのセレブレーションケーキ

画像提供:ハウステンボス

パステルカラーで統一したバルーンのデコレーションがあしらわれた「ミッフィーのセレブレーションケーキ」

オリジナルのケーキボックスでテイクアウトもできます。

ミッフィーのお子様パーティープレート

画像提供:ハウステンボス

お子様が大好きなメニューをカラフルに盛り付けた特別プレート。

キッズ向けとは思えないほどのクオリティで、笑顔を引き出す要素満載☆

おかしのくにのミッフィーパフェ

画像提供:ハウステンボス

絵本の中から飛び出したようなパフェ。

甘酸っぱいフルーツとクリーミーなムースのハーモニーが楽しめ、見た目もフォトジェニック☆

雲にのったミッフィーフィナンシェ

画像提供:ハウステンボス

バターの香り豊かなフィナンシェに、ふわっとしたムースを重ねたスイーツ。

口の中でとろけるような食感が特徴です。

ミッフィーのセレブレーションいちごラテ

画像提供:ハウステンボス

いちごの甘さとミルクのまろやかさが絶妙にマッチした、見た目も華やかなドリンク。

やさしいピンク色もかわいい☆

ミッフィーのセレブレーションソーダ

画像提供:ハウステンボス

ピンクの色味がかわいい、飲むだけでお祝いムードが盛り上がる炭酸ドリンク。

爽やかな風味が特徴です。

訪れるだけで気分が上がる空間と、フォトジェニックで美味しいメニューの数々が融合した「エブリデイ・セレブレーションキッチン」

ファミリーや友人同士の記念日にはもちろん、何でもない日も特別な日になる場所!

「エブリデイ・セレブレーションキッチン」は、2025年6月21日よりハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」内にオープンです。

世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 世界唯一の「ミッフィー」テーマエリア!ハウステンボス「ミッフィー・ワンダースクエア」まとめ 続きを見る

※画像はイメージです。実際とは一部異なる場合があります

© Mercis bv,1953-2025 www.miffy.com

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post かわいいグルメいっぱいの大型レストラン!ハウステンボス/ミッフィー・ワンダースクエア「エブリデイ・セレブレーションキッチン」メニュー appeared first on Dtimes.