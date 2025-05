大人気コンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』の新情報が発表され、新たなウマ娘「ステイゴールド」が登場し、同役をアニメ『わんだふるぷりきゅあ!』キュアニャミー役などで知られる松田颯水が担当する。本日25日にさいたまスーパーアリーナ(埼玉県)で開催された「ウマ娘 プリティーダービー 6th EVENT The New Frontier」春公演 DAY2の中で発表されたもので、そのほか、2025年夏にゲーム『ウマ娘 プリティーダービー』のメインストーリー第2部後編が公開されることが決定。ウマ娘公式YouTubeチャンネル「ぱかチューブっ!」にてティザーPVが公開され、メインストーリー第2部が完結し、ティアラ路線を駆けるウマ娘たちの物語を楽しめる。

また、「6th EVENT The New Frontier」秋公演の開催が10月18日、19日に決定。アルターから「オルフェーヴル」「ドリームジャーニー」「ジェンティルドンナ」がスケールフィギュア化されることが発表された。『ウマ娘』は、スペシャルウィークやサイレンススズカ、トウカイテイオーなど実在する競走馬をモチーフにキャラクター化し、ゲーム、漫画、アニメなど幅広い展開で人気を博すクロスメディアコンテンツ。アニメ第1期が2018年4月〜6月、第2期が2021年1月〜3月、第3期が2023年10月〜12月に放送。2021年2月にゲームがサービス開始となり、2024年5月にシリーズ初の劇場版が公開された。2025年4月よりテレビアニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』が放送中。(C)Cygames, Inc.