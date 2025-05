ecniS(エクニス)〜time since launch〜

時間を贈るギフトとして、またセンスあるハイクラスギフトとして注目されているパーソナルタイマー「ecniS(エクニス)〜time since launch〜」の世界累計販売数が7000本を突破した。量産が難しいなか、開発者であるデザイナー自らの手で2018年からコツコツと生産されてきた製品だ。■一度ピンを抜いて時間をスタートさせると、リセット不可能

【写真】ピンを引き抜いたら2738年間、時を刻み続ける

左側から経過日数、時、分、秒の順で表示

ecniS〜time since launch〜

(写真左から)Taylor Levyさん、Che-Wei-Wangさん

Che-Wei-Wangさん

結婚する人へのギフトに

1万日記念日のお祝いも可能

出産祝いにも

開業祝いの贈り物に

ecniS〜time since launch〜

「長く使い続けられること」を想定

引き抜いた瞬間から経過時間を表示

耐久性とメンテナンスのために鮮麗された材料を採用

電池交換を忘れにくい

写真はtime since launchのVer.1

Che-Wei-Wangさん(写真左)とTaylor Levyさん(写真右)

ecniS〜time since launch〜

「ecniS〜time since launch〜」は、ピンを引き抜いたその瞬間から時間がスタートし、実に2738年カウントし続けるパーソナルタイマー。一度カウントを始めると、時を止めたり戻したりリセットすることはできないため、誤ってピンを抜いてしまわないよう注意が必要だ。しかし、これは製作者が強くこだわった意図によるもの。もしリセットできてしまっては単なるタイマーと変わらない。リセットができないことで、初めてこの時計が意味を持つ。一度しかスタート地点を設定できないため、「本当に特別なときにだけスタートさせてほしい」という究極のパーソナルタイマーだ。ピンを引き抜くタイミングを逃すと二度とそのチャンスは訪れない。人の記憶と感情を“時間”という形で可視化し、“生きた証”を代々残してくれる。「ecniS〜time since launch〜」は、世界最高峰の研究機関と言われるマサチューセッツ工科大学内の研究所「MITメディアラボ」を卒業した、アメリカ在住の2人の天才デザイナーによって開発された。開発者のひとりであるChe-Wei-Wangさんが「MITメディアラボ」在学中に書き上げた修士論文(我々と時間との関係性を変える装置)をもとに、「ecniS〜time since launch〜」は誕生。特別な瞬間をスタート時点とし、自分だけのオリジナルな時間を作ることによって、時間にただ流されるだけではなく、自らが作った時間とともに過ごすという贅沢な体験を提供してくれる。本製品は、アメリカにおいて優れたデザインのプロダクトに送られるナショナルデザイン賞を受賞。2022年より、アメリカで唯一のデザイン国立博物館(Cooper Hewitt, Smithsonian Design Museum)に常設展示されている。■利用シーン結婚、出産、開業・開店、禁煙開始日など、記念すべきスタートの瞬間を刻むことができる。■結婚に日本でほぼ流通していない、まったく新しいアイテムで結婚式の記念に。もちろんギフトとして、友人、同期・同僚、親族から新郎新婦に贈ることもできる。披露宴を盛り上げるアイテムとしても使用可能だ。また結婚式だけでなく、プロポーズ時、婚姻届提出時、2人で決めたスタートの記念日など、さまざまなシーンで使用できる。■出産に「子どもが産まれるときに、記念として何かを残したい」「子どものために、出産時の今だからこそできるものが欲しい」「何か残してあげたいけど、アイデアがない」といったときにも「ecniS〜time since launch〜」はぴったり。例えば、100日だけじゃなく、出産後1000日記念日の目安にしたり、このアイテムをずっと隠しておいて成人の日や1万日目の記念日に子どもに贈ったり。一般的な記念日の祝い方とは異なる、今までにない新しいギフトとして役に立つ。■開業祝いに起業や開業、新規開店時のギフトとしても使用可能。花輪や胡蝶蘭などももちろん喜ばれるが、ほかの人とはひと味違った贈り物をしたい人におすすめ。また、開業してからの日数がわかるので、開業1000日目記念パーティなど、会社・お店のイベントやキャンペーンなどにも応用可能だ。■「ecniS〜time since launch〜」の特徴■2738年動く時計使っている材料は、ガラスから電子部品にいたるまで“長く使い続けられること”を想定して選ばれており、精密機械並に加工された金属、過剰なほどに設計された電子機器で作られている。■最大99万9999日23時間59分59秒までの経過時間を表示引き抜いた瞬間をチップのシリコンに焼き付け、カウントを開始。ディスプレイには最大99万9999日、23時間59分59秒までの経過時間が表示される。■耐久性とメンテナンスのために厳選された材料機械加工されたアルミニウム製エンドキャップと、耐久性のあるホウケイ酸チューブで作られている。万が一壊れたとしても、原因がどこにあるのかが容易に識別できるので、修理しやすいのも特徴のひとつ。■電池交換も忘れることがなく、かつ安全に交換可能電池を交換する時期である約6カ月前に、ディスプレイに電池の残量が少なくなっていることが表示される。電池交換も可能で、バックアップコンデンサにより電池交換時もカウントは止まらない。ただし、内臓バッテリー含めて100%電池切れになると、電池を入れ替えても動かない設計になっており、これによってタイマーリセットを防いでいる。開発元に送って修理しないと再稼働できないように製品コンセプトを徹底。単3形エナジャイザーL91 Ultimate Lithium電池が2個付属。3.3ボルトで消費電流は6マイクロアンペア(約20マイクロワット)で作動。■仕様外形寸法:174ミリ×38ミリ重量:285グラム材料:陽極酸化アルミニウム(6061-T6)、ステンレス鋼(303)の打ち上げピン、厚さ4ミリ(0.1575インチ)のホウケイ酸ガラス(Pyrex)チューブ、Buna-N Oリング、PCBおよび電子部品・2 x AA Energizer L91 Ultimate Lithium電池2個付き■開発者紹介■Che-Wei-Wangさんマサチューセッツ工科大学内の研究所「MITメディアラボ」卒業生。研究テーマや作品において数々の受賞経験を有する天才デザイナー。デザイナー活動だけにとどまらず、建築・アプリ開発・金属製品技術者としての才能も発揮しており多くの作品実績を残している。今回のecniS(time since launch)は彼の時間に対する哲学的思考から生まれた修士論文(人間と時間との関係性)をもとに開発された傑作品。■Taylor LevyさんChe-Wei-Wangさんと同様、数々のノーベル賞受賞者を輩出しているマサチューセッツ工科大学内の名門研究所「MITメディアラボ」卒業生。精密な機器を分解し、それらがどのように機能するのかを理解し、それらの内部の働きを明らかにする方法でそれらをもとに戻すことを好むデザイナー。ecniS(time since launch)は真に彼女の特異的な才能がもたらした傑作品。■時間について“人”と“時間”との関係性を考えると、これまで人は生まれた瞬間から、過去から流れてきている「時間」という流れに組み込まれ、時間に流される(支配される)だけだった。ただ、日本においては昭和から平成、令和と独自に新しい時代(時間)をスタートさせるという文化が存在する。「ecniS〜time since launch〜」は、真に国が新時代を元号としてスタートさせるのと同じように、自分(自分たち)の時代(時間)を自らスタートさせ、大切な人・メンバーとだけのパーソナルな時間を共有することができる。今回の商品について担当者に話を聞いてみた。ーー今回の商品の狙いは?自らの時間(時代)を生成する、あるいは時間をギフトする、という新しい文化が生まれればと思います。開業祝いや結婚、出産祝いで購入されていますので、カップルや経営者層がターゲットです。ーー今回の商品のイチオシは?自分たちの時間を生成する、という新しい概念の商品ですので、商品自体がインパクトあるものだと考えております。ーー読者(ユーザー)へのメッセージは?自分の時間(時代)を生成して、自分らしい時間を過ごしていただけたらと思います。※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。