【レポート】IS:SUE、NANOの地元新潟で米フェスに初登場！上越高校ダンス部と最新曲「SHINING」コラボステージも

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「新潟の皆さん初めまして、IS:SUEです。そしてただいまー!」(NANO)

IS:SUEがメンバーNANOの出身地である新潟、国営越後丘陵公園にて開催された『ながおか 米百俵フェス ~花火と食と音楽と~ 2025』に初登場し、最新シングルより「SHINING」(読み:シャイニング)を上越高校のダンス部とスペシャルなコラボステージとして披露し、会場を盛り上げた。

DAY2のトップバッターとして登場したIS:SUE。ストリート且つロックテイストな衣装に身を包んだメンバーが登場すると、RINOの「IS:SUE right here~!」のシャウトでステージが幕を開けあちこちから大きな歓声と拍手が沸き起こる。

YUUKIが「一発目!ここにいる全員私たちとCONNECTする準備はできていますか~!」と元気よく挨拶し、デビュー曲「CONNECT」を披露。駆けつけたファンは一気にステージ釘付けに。

リーダーのNANOが「新潟の皆さん初めまして、IS:SUEです。そしてただいまー!」と、彼女の出身地である新潟で初めてパフォーマンスができる喜びを笑顔で伝えた。

続く2曲目に披露した「Breaking Thru the Line」では、「君は君!」という歌詞を「米が好き!」と遊び心のある米フェスVerにアレンジしてコール&レスポンスするお茶目な一幕も。会場からは自然と声援と笑顔が溢れた。

「Tiny Step」ではメンバーそれぞれがステージを自由に歩きながら気持ち良さげに歌声を届ける歌唱力が伝わるパフォーマンスで、最後は3人揃っておにぎりのポーズで締めくくった。

トークパートではNANOの嬉しそうな「ただいま~!」に観客からは大きな「おかえり~!」の声が。会場全体が一気に温かい空気に包まれる。続けてRINOが、NANOに教わったという新潟の方言を交えながら「”そろっと”次の曲にいきましょうか」と紹介し、ライブは中盤戦へ突入。

メンバーRINOが初作詞に参加しており、3rdシングルにも収録されている爽やかな「Love MySelf」では、お互いの顔を見合わせて笑顔でアイコンタクトをとり、メンバー同士も楽しんでステージに挑んでいる姿が見てとれた。続いてはIS:SUEがリスペクトを込めて歌い踊る形式でカバー発信していくシリーズ企画「TIE’m IS:SUE」 (読み: タイミッシュ)のVol.1としてYouTubeにも公開されている「Garden (Original by Sugar Soul feat. Kenji)」を披露。

「雨なんて吹き飛ばしていきましょう!」とNANOがキラキラとした笑顔で話し、リズミカルなサウンドとグルーヴ感溢れるダンスパフォーマンスや清々しいラップに観客は老若男女の垣根を超えて手を挙げ自由に音楽を楽しむ。REBORN(読み:リボン、IS:SUEのファンネーム)はもちろん、初めてIS:SUEのパフォーマンス見る人も含め、会場全員が一つになった瞬間だった。

続いて先日5月21日にリリースした3rd シングル「EXTREME DIAMOND」より、リード曲の「SHINING」をパフォーマンス。米フェス恒例のコラボ企画ということで、全国高等学校ダンスドリル選手権で3年連続全国大会に出場する実力派上越高校ダンス部とともにスペシャルコラボパフォーマンスを披露。学生たちは紫色のポンポンを両手にもち元気いっぱいのパフォーマンスで凱旋ステージに華を添えた。

ラストはダンスプレイクを交えた「THE FLASH GIRL(Rock Arrange ver.)」で畳み掛け、メンバーたちのテンションも観客のムードも最高潮に。悪天候をものともせず、持ち前のキラキラとしたパワフルなパフォーマンスで会場を魅了したIS:SUE初の新潟県でのステージ。「また絶対戻ってくるからね!」と約束を交わしステージを後にした。

<セットリスト>

01.CONNECT

02.Breaking Thru the Line

03.Tiny Step

04.Love MySelf

05.Garden(Original by Sugar Soul feat. Kenji)

06.SHINING

07.THE FLASH GIRL(Rock Arrange ver.)

PHOTO BY 田中聖太郎写真事務所

(C)LAPONE GIRLS

リリース情報

2025.05.21 ON SALE

SINGLE「EXTREME DIAMOND」

IS:SUE OFFICIAL SITE

https://is-sue.jp