TOMORROW X TOGETHER アリーナツアーでMOAを魅了！「美・美・美」のパフォーマンスとあふれる愛

アニメ『BEYBLADE X』(毎週金曜夕方6時25分)のオープニングテーマ『Rise』を歌うTOMORROW X TOGETHERが、アリーナツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP. 2 - IN JAPAN』を開催。

ステージに降り立った5人は、美・美・美! 「テレ東プラス」は、5月24日(土)に行われた有明アリーナ公演をリポート。MOA(TOMORROW X TOGETHERのファンネーム)への愛であふれたライブの模様をお届けします。

【動画】TXTがオープニングテーマを担当!「BEYBLADE X」最新回

ライブが始まると、キラキラした黒の衣装で登場! 発光しているかのような美しい5人の姿に割れんばかりの歓声が上がり、『Over The Moon』でキックオフ! スクリーンに映し出される薔薇や宮殿の映像とTOMORROW X TOGETHERの麗しいビジュアルがマッチし、MOAの熱量は急上昇!

MCに突入すると、愛されリーダーのSOOBINは「MOAちゃん元気でしたか?」とにっこり。TAEHYUNは大きな瞳をキラキラさせながら「MOA! 僕たちに会いたかったですか? どれくら〜い?」と客席を愛おしそうに見つめます。

末っ子のHUENINGKAIは、王子様のようなサラサラの金髪をなびかせて「BEOMGYUさん、MOAに会いたかったですか?」と質問。するとBEOMGYUは、「言わなくても分かるでしょ? このくらい!」と大ジャンプでMOAへの愛をアピール! BEOMGYUらしい愛の表現にMOAは大喜び!

グループ最年長のYEONJUNは「今日オープニングからカッコよかった? かっこいいと思ったら叫べー!」と煽り、MOAは絶叫! さらにYEONJUNがジャケットを脱ぐと、あふれ出るセクシーに「キャー!」と悲鳴が上がる事態に。

『Sugar Rush Ride』では、花吹雪が舞う中、BEOMGYUがソロで美しい舞を披露し、メンバー全員が韓服姿でステージに登場! 大きな扇子を使って“優雅さと力強さ”が融合したパフォーマンスを展開し、MOAの心を奪います。「Gimme gimme more Gimme gimme more」の掛け声では、MOAが結束力を発揮!

スカジャン×デニムのワイルドな衣装に着替え、『Resist (Not Gonna Run Away)』を披露。

MCでは、BEOMGYUのソロパフォーマンスの話題になり、「MOAちゃん、今日の僕のソロパフォーマンス、カッコよかったかな?」と聞くと、客席は絶叫。その声を聞いて安心したBEOMGYUは、「ありがとう♡」とニコニコ。

ステージに踏切とバイクのセットが登場し、『Thursday's Child Has Far To Go』では爆発的な盛り上がりに! メンバーはMOAのために、全力で歌って踊り、汗でびっしょり。歌唱後にTAEHYUNは、「MOAたちと歌う『Thursday's Child Has Far To Go』は本当に最高だと思います。天国がよりも高い所があるとしたら、ここじゃないかな?」と甘いセリフを口にし、MOAのテンションはさらに急上昇。

TAEHYUNのソロダンスの後は、『Danger』『Back for More (TXT Ver.)』で一糸乱れぬダンスを披露。

そしてYEONJUNのソロ曲『GGUM』がスタート! MVの世界観をそのまま体現したステージと、ピンク色に染まるスクリーン…高難易度ダンスに会場が沸き、YEONJUNは会場を掌握するカリスマ性を発揮します。

しかし、ステージが終わると謙虚に「ありがとうございます!」とお礼を口にし、その素晴らしい人柄に、ハートを射抜かれるMOAが続出!

『Good Boy Gone Bad[Japanese Ver.]』では、HUENINGKAIの力強いドラムソロからスタート。ドラムに撒かれた水を弾かせ、最後に髪をかき上げるHUENINGKAIにMOAの歓声が!

『Growing Pain』では、YEONJUNが水を浴び、BEOMGYUがバッドを振り上げるパフォーマンスを。

SOOBINがソロでダンスを披露した後は、全員で『Dreamer』を熱唱し、MOAを優しく包み込みます。

MCでTAEHYUNが「水のドラム、カッコよかったですね〜」と振ると、HUENINGKAIは「僕も、今日上手くできたかなと思います」と天使のような笑顔。

BEOMGYUは、「(SOOBINのソロパフォーマンスの)最後の顔、本当にイケメンだった!」と大絶賛。照れるSOOBINでしたが、BEOMGYUは「冗談です(笑)」とこの日もいたずらっ子全開。

『I'll See You There Tomorrow』では、最後にメンバーが小指を繋いでステージから去るシーンも。

そしてこの日、スローガン(メッセージ)でメンバーを驚かせようとしていたMOAでしたが、なんと「今日は僕たちが先に準備しました!」(TAEHYUN)と、逆にMOAに向けたスローガンを公開!

TAEHYUN「初めて会った日の約束のように」、YEONJUN「TXTがぎゅっと抱きしめてあげる!」、BEOMGYU「MOAにもぎゅっと抱きしめて!」、HUENINGKAI「これまでみたいに」、SOOBIN「いつも一緒にいようね!」と、メンバーが揺るぎない愛をアピールすると、MOAは大興奮!

そしてBEOMGYUが、「MOAが用意したのあるでしょ?(笑)」と振り、MOAがスローガンを見せると、メンバーは「可愛い!」と歓喜し、会場は幸せムードでいっぱいに!

アンコールでは、HUENINGKAIが「MOAにアンコール、何歌おうかな? 大事に取っておいた歌です。一緒に歌ってください」と伝え、『永遠に光れ (Everlasting Shine)』『No Rules』を披露。

そしてYEONJUNが「MOAの皆さん、高くジャンプ飛べますか?」と伝え、『MOA Diary (Dubaddu Wari Wari)[Japanese Ver.]』でフィナーレへ。

足元が揺れるほどの盛り上がりと熱狂に包まれながら、東京公演1日目は幕を閉じました。

また公演では、TAEHYUNが「日本アルバムの準備をしています」とコメント。躍進し続けるTOMORROW X TOGETHERに、これからも目が離せません。



(取材・文/近藤加奈子)