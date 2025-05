正解は「仕方がない、無理もない」でした!

「No(ノー)」=「ない」、「wonder(ワンダー)」=「不思議に思う」という意味です。

そこから「仕方がない、無理もない」という意味になりますよ。

例)「It is no wonder he did not know.」

(彼が知らなかったのも無理はない。)