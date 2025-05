韓国の5人組グループ・TOMORROW X TOGETHER(SOOBIN(スビン)、YEONJUN(ヨンジュン)、BEOMGYU(ボムギュ)、TAEHYUN(テヒョン)、HUENINGKAI(ヒュニンカイ)※以下、TXT)が24日、東京・有明アリーナで『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE>- EP .2- IN JAPAN』東京公演初日を開催。25日の最終公演を前に、メンバーがMOAへの愛を伝えた。

3月7日の韓国・仁川インスパイアアリーナから始まったワールドツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR - EP .2-』は、バルセロナ、ロンドン、ベルリン、パリ、アムステルダムを巡るデビュー後初となるヨーロッパツアーを経て、計13都市23公演を開催。きょう25日には、東京公演2日目を行い、ワールドツアーの幕を下ろした。24日の公演では、約3時間で計30曲を披露。「Danger」「Resist(Not Gonna Run Away)」「Forty One Winks」など、東京では初めて披露したステージや、「Deja Vu [Japanese Ver.]」「0X1=LOVESONG (I Know I Love You)feat. 幾田りら[Japanese Ver.]」「New Rules」「LO$ER=LO▼ER(※▼=白ハート)」「君じゃない誰かの愛し方(Ring)」「Good Boy Gone Bad[Japanese Ver.]」「Growing Pain」などの数々の人気曲でセットリストを彩り、幻想的な時間をMOAとともにした。アンコールでは、メンバーそれぞれがMOAへの想いを伝える時間も。HUENINGKAIは「きょう皆さんからたくさんのエネルギーをいただいた分、明日の公演最後の最後まで一生懸命に駆け抜けたいと思います」と力強く宣言。TAEHYUNは「明日、公演を終えたら韓国に帰りますが、またすぐに日本アルバム(JP ALBUM)のレコーディングに入る予定です」と明かし、YEONJUNは「また僕たちに会えるまでどうか元気でいてください。きょうは本当にありがとうございました」と伝えた。2019年3月に韓国でデビューしたTXTは、20年1月にシングル「MAGIC HOUR」で日本デビュー。24年には自身初でK-POPアーティスト史上最速となる4大ドームツアーの開催に加え、11月30日と12月1日に行われた京セラドーム大阪での追加公演も全席完売となった。『第75回NHK紅白歌合戦』にも出場した。25年4月からは新曲「Rise」と「Step by Step」がテレビアニメ『BEYBLADE X』オープニングテーマ、『めざましどようび』テーマソングに異例の2曲同時タイアップが決定するなど、日本での人気と注目度が爆発的に高まっている。【TOMORROW X TOGETHERアンコールあいさつ(ほぼ全文※MC順)】■SOOBIN(韓国語で)僕たち今回のコンサートツアー『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE>- EP .2』を本当に長い間やってきましたが、終わりが近づいてきていますね。それでも東京で今回のツアーを締めくくれそうで本当にいい気分です。(拍手を受け、日本語で)ありがとう。(韓国語で)本当にとても暑くて、皆さんも大変だった思います。それでも公演を一生懸命に頑張って応援してくださって本当にありがとうございます。『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE>- EP .2』ツアー、本当に楽しかったです。(日本語で)みんなのおかげです。ありがとうございます。大好き!(ハートポーズ)■HUENINGKAI(韓国語で)きょうは皆さん楽しかったですか?(MOA:歓声)きょうは特別にライブビューイングで楽しんでくださったMOAの皆さんがいらっしゃると思います。楽しかったですか?本当に暑かったので、僕たち本当にステージを最大限に努力して努めましたが、完璧な姿を見せられたかどうかは分かりません。それでもMOAの皆さんが熱烈に応援してくださる姿を見て、エネルギーをグッと集め、ベストを尽くすことができたと思います。MOAの皆さん、本当にかわいかったです。応援方法のかけ声も一生懸命にしてくれたし、歌も一緒にうたってくれて、本当にありがとうございました。きょう皆さんからたくさんのエネルギーをいただいた分、明日の公演最後の最後まで一生懸命に駆け抜けたいと思います。(日本語で)いつもありがとうございます。愛してる、MOA!(投げキス)■BEOMGYU(韓国語で)『 TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP .2- IN JAPAN』のツアーが最後の最後まで来たなという気がします。その間、いろいろな紆余曲折もたくさんありました。それでもメンバーと一緒に頑張って成長できた、そんなツアーになった僕は思います(MOA:拍手)。9ヶ月ぐらい前だったと思います。「また会いましょう」とお約束しました。その約束をちゃんと守るためにMOAの皆さんが集まってくださって、本当に幸せな1日でした。明日の公演で『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP .2- IN JAPAN』のツアーが最後になります。最後までけがをすることなく、MOAの皆さんと一緒に幸せな時間をすごせるように、ちゃんと締めれるように頑張ります。きょうも来てくださって本当に本当にありがとうございます。大好きです。(日本語で)大好き!(ハート)■YEONJUN(韓国語で)本当に長い間続いたツアー最後の都市・東京に来ました。そして、明日の公演が本当に最後ですね。最後の日を愛する東京のMOAの皆さんとご一緒できてうれしいと思います(照れながらハートポーズ)。そして、きょうはライブビューイングでご一緒してくださっているMOAの皆さんも本当にありがとうございます。そしてこの会場のこちらの端からからあちらの端までMOAの皆さんありがとうございます。明日も来る方、いらっしゃいますか?たくさんいますね。明日は本当に最後の公演になりますので、思いっきり楽しんでほしいなと思います。明日来られないMOAの皆さんも僕たちまたすぐに戻ってきますので、ちょっと待っていてほしいなと思います。また、明日はライブストリーミングもありますので、それで見ていただいても構いませんし、また僕たちに会えるまでどうか元気でいてください。きょうは本当にありがとうございました。(日本語)大好きです(ハートポーズ)。■TAEHYUN僕は、きょうと明日で『TOMORROW X TOGETHER WORLD TOUR <ACT : PROMISE> - EP .2- IN JAPAN』が有終の美を飾れるように願っています。きょうは本当にうまくできたなと思います。今回のツアーをしながらメンバーみんな成長していくのを感じることができた、とても意義深いツアーになったと思いますし、MOAちゃんたちもすごく歌が上手くなったんじゃないかなと思います。僕たちは明日公演を終えたら韓国に帰りますが、またすぐに日本アルバム(JP ALBUM)のレコーディングに入る予定です(MOA:歓声)。今回もMOAの皆さんが約束を守ってきてくれてこうやって愛してくれたのと同じようにっまた次も会いに来てくれますよね?(MOAの歓声を受けて日本語で)約束―!きょうも本当にありがとうございました。TAEHYUNでした。愛してる。