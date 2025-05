5人組K−POPボーイズグループのTOMORROW X TOGETHERが25日、東京・有明アリーナでワールドツアー「WORLD TOUR〈ACT:PROMISE〉−EP.2− IN JAPAN」最終公演を開催した。

世界8カ所の国と地域を回った「〈ACT:PROMISE〉−EP.2−」ツアーを熱狂のまま締めくくった。MOA(ファンの総称)の大歓声に迎えられ登場すると、リーダーのSOOBIN(24)は「昨日も今日も温かく迎えてくれるMOAのおかげで最初から幸せです」と喜び、TAEHYUN(23)は「今日は帰さないからね。おうちの人に遅くなると言ってね」と予告した。

この日は「Deja Vu」「Sugar Rush Ride」「I’ll See You There Tomorrow」や、26日リリースの新曲「Step by Step」を初披露するなど全32曲をパフォーマンス。各メンバーがソロパフォーマンスも行い、ファンを沸かせ続けた。

昨年5月から米国や欧州を回り、日本でも同7月にドームツアーを開催するなど、大規模公演を次々と成功させた。飛躍の1年を過ごし、BEOMGYU(24)は「ステージに立つと緊張していたけど、楽しめるようになりました。大きな意味のあるツアーになりました」と振り返った。HUENINGKAI(22)は「このツアーはこれで終わりですけど、新しいツアーでまた東京で会いましょう!」とファンと約束した。【野見山拓樹】