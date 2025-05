ソニー・ピクチャーズによるマーベル映画(2024)は、成功したとはお世辞にも言えない作品だ。興収面、批評面、ファン評価も三重苦を味わい、主演のダコタ・ジョンソンはこれ以来ヒーロー映画にすっかり消極的となった。

多くの苦労が付き纏った作品となったが、ジュリア・コーンウォール役のシドニー・スウィーニーはあっけらかんとしている。『マダム・ウェブ』での体験について英に尋ねられると、「自分より大きなものに参加するのは、いつも楽しいです」と爽やか。「スタジオ映画はやったことがなかったし、自分の制作会社も立ち上げたばかりでした。スタジオの中で自分の名前をもっと価値のあるものにする必要がありました。ああいう企画をやるのは、マーケットの中で助けになります」。

Photo by Jay Dixit https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sydney_Sweeney_at_the_2024_Toronto_International_Film_Festival_01.jpg Remixed by THE RIVER

スウィーニーは『マダム・ウェブ』を足がかりにソニー・ピクチャーズとの関係性を構築し、同社で『恋するプリテンダー』に主演するとこちらは大ヒット。今やすっかり売れっ子俳優の一人となった。

「それに、いとこたちに観てもらえる映画も作りたかった」と、『マダム・ウェブ』の話を続けるスウィーニー。「私には10代のいとこが何人もいるんですけど、あの子たちは私の仕事をあまり理解していないんです。いとこたちがカッコいいと思ってくれるようなものができたらいいなと思ったんです」。

インタビューで「率直なところ、あまりうまくいきませんでしたね……」と返されても、「楽しかったから、別にいいんです」と達観している。「仕事が楽しければ、興行収入の結果はどうだっていいかな。もちろん、映画が祝福されて、愛されて、成功して欲しいとは思います。そうすればみんなで成功できますから」。

作品は必ずしもうまくいかなかったが、スウィーニーは着実にキャリアを重ねている。今後には“破壊王”マイケル・ベイと共にセガの伝説ゲーム『アウトラン』を。プロデュース業にも手を伸ばしている。さらに、ハリウッド実写版『機動戦士ガンダム』も報じられている。

