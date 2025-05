赤城乳業と『Pokémon LEGENDS Z-A』がコラボした、特別な「ガリガリ君」が数量限定で登場!

シャリッとジューシーなゴールデンパイン味が夏にぴったりです。

大人なガリガリ君ゴールデンパイン(6本入り) ※ポケモンパッケージ

発売日:2025年6月2日(月)

希望小売価格:454円(税込)

内容量:56ml×6本

種類別:氷菓

エネルギー:50kcal(1本あたり)

発売エリア:全国

「大人なガリガリ君ゴールデンパイン」は、パインアイスの中に、ジューシーなパインかき氷を入れたアイスキャンディー。

ゴールデンパイン果汁を33%使用した、本格的な果汁感が味わえる商品です。

従来のガリガリ君よりも氷の粒を細かくすることで、冷凍パインのようなシャリシャリとした食感も楽しめます。

今回のパッケージには、『ポケットモンスター』シリーズの新たな挑戦作、2025年秋発売が決定しているNintendo Switch 向けソフト『Pokémon LEGENDS Z-A(ゼットエー)』に登場し、本作のカギを握る、進化を超える進化「メガシンカ」をしたポケモン「メガデンリュウ」をメインにデザイン。

「メガデンリュウ」は、しっぽのさきがひかりかがやく、ゴールデンパインのイメージとぴったりのポケモンです。

商品名の「ガリガリ君」の前に「メ」のアイコンを加え「メガシンカ」感を今回のパッケージオリジナルで演出しています。

ポケモン・ガリガリ君 メガワンタッチテント プレゼントキャンペーン

・第1回締切:2025年6月30日(月)

・第2回締切:2025年8月31日(日)

・第3回締切:2025年10月31日(金)

本商品のコラボを記念して、オリジナルグッズが当たるプレゼントキャンペーンも開催。

対象商品に付属の応募券を使って応募すると、「ポケモン・ガリガリ君 メガワンタッチテント」が抽選で合計500名に当たります。

テントのサイズはW200×D120×H130cmで、アウトドアやおうち遊びにも最適。

応募はがきまたはキャンペーンサイトから応募可能で、締切は3回に分かれています。

パッケージの側面にある応募券を切り取り、所定の切手を貼って必要事項を記入の上、ご応募ください。

詳細はキャンペーンサイトをご確認ください☆

夏の暑さを吹き飛ばす爽快アイス!

「大人なガリガリ君ゴールデンパイン(6本入り)」は、2025年6月2日(月)より全国で数量限定発売です。

©2025 Pokémon.

©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

