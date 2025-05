マクドナルドによるオリジナル絵本のコンクール『ハッピーえほん大賞』の初開催を記念し、入賞者を祝う贈呈式が2025年5月24日に開催されました。

審査員やゲストが登壇し、子どもたちや絵本作家を目指す人々の夢を応援するあたたかい式典となりました☆

マクドナルド×小学館『ハッピーえほん大賞』贈呈式

開催日:2025年5月24日

場所:九段会館テラス(東京都千代田区)

主催:日本マクドナルド株式会社

ゲスト:NON STYLE 石田明さん

入賞作品:「そらのかけら」(とよますあやか)ほか

「ほんのハッピーセット」として2026年冬に商品化予定

イベントでは、一般部門グランプリを受賞した佐賀県在住の「とよます あやか」さんによる『そらのかけら』が、株式会社小学館の協力のもと「ほんのハッピーセット」として2026年冬に発売予定であることが発表されました。

また、審査員として参加した絵本作家の鈴木のりたけさんや、ザ・キャビンカンパニーの阿部健太朗さん・吉岡紗希さんから、各入賞者へ記念の盾と賞状が贈られ、作品に対する講評も行われました。

会場には、スペシャルサポーターとしてお笑い芸人のNON STYLE 石田明さんも登場。

「入賞された作品はとても素晴らしく、うちの子たちにも読ませてあげたいと思います」とコメントし、さらに「ハッピーセットになるなんてえぐくないですか!?又吉の芥川賞超えた感じしますよね」と会場を笑いで包みました。

一般部門・子ども部門ともに、全国から集まった個性豊かな応募作品8,000件以上の中から選ばれた入賞者たちには、多くの来場者から惜しみない拍手が送られました。

とよますさんは「飛び切りハッピーな賞をいただけてとても嬉しい。心の中の宝石のようなもので作成した作品で素敵な賞をいただけて光栄です」と感想を語り、喜びに満ちた表情を見せました☆

イベントの最後には石田さんが「僕もこそこそ絵本を描いてるんです。俺(の作品)もハッピーセットになってみせるからな!」と語り、入賞者たちへ「これからもいろんな絵本に挑戦してハッピーを届けてください。僕も一緒に頑張ります!」とエールを送りました。

未来の絵本作家たちに夢と希望を与えた『ハッピーえほん大賞』贈呈式。

多くの子どもたちと家庭に笑顔を届ける一冊が、これから世に羽ばたいていきます。

