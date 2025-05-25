²ÖºéÉö¹á¡¡Ç¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ìÈäÏª¡Ö»ä¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡×¡¡7¡¦5³«ºÅ¤Î¥¢¥Ë¥á¤È²Ö²Ð¤ÎÍ»¹ç¥¤¥Ù¥ó¥ÈPR
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î²ÖºéÉö¹á¡Ê24¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ö¥¢¥Ë¥á¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥¹¡¡¥¢¥Ë¥½¥ó²Ö²Ð¡×¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥æ¥Ë¥Ã¥È·ëÀ®È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ö¥¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦Ç¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤Î¥³¥¹¥×¥ì¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¼«¿È¤Î»Ñ¤Ë¡Ö¶À¤ò¸«¤Æ¡È»ä¤ÇÂç¾æÉ×¤«¤Ê¡©¡É¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈÉÔ°Â¤òÅÇÏª¤¹¤ë¤â¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ÎÇ¡·î¥Ï¥Ë¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤Ã¤È¼«¿®¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤Ç°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Æ±¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï1970¡Á90Ç¯Âå¤ÎÌ¾ºî¥¢¥Ë¥á¤Î±ÇÁü¤ä²»³Ú¤È²Ö²Ð¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢7·î5Æü¤Ë»³Íü¸©ÉÙ»ÎÀîÄ®¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥³¥¹¥×¥ì¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Ï¡ÖTeam¡¡¥¯¥é¡¦¥³¥¹¡×¤Ç¡¢²áµî¤Î¥¢¥Ë¥á¥¥ã¥é¤ËÊ±¤·¤Æ¸½ÃÏ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£²Öºé°Ê³°¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤â¤â¤»¤â¤â¡Ê31¡Ë¡¢ÇÈºêÅ··ë¡Ê24¡Ë¡¢À®À¥¤¤¤Ê¡£¤â¤â¤»¤Ï¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¡¢ÇÈºê¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥à¥Ü¥«¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡¡¥ä¥Ã¥¿¡¼¥Þ¥ó¡×¤Î¥É¥í¥ó¥¸¥ç¤Ë¤Ê¤ë¡£À®À¥¤Î¥³¥¹¥×¥ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¸åÆüÈ¯É½Í½Äê¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤â¤â¤»¤Ï¡Ö²ñ¾ì¤Ë¥é¥¤¥Ö´¶³Ð¤ÇÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£ÇÈºê¤Ï¡Ö²Ö²Ð¤È¥¢¥Ë¥á¤¬Í»¹ç¤·¤¿½é¤á¤Æ¤Î´¶³Ð¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤È¤¤¤¦°ìÂÎ´¶¤Î¤¢¤ë²Ö²ÐÂç²ñ¤Ë¤Ç¤¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£À®À¥¤Ï¡ÖÀ¤ÂåÌä¤ï¤º°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç²ñ¾ì¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡×¤È´ê¤¤¡¢²Öºé¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¸ÀÍÕ¸¯¤¤¤Ê¤É¤«¤é¸½Âå¤È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥¢¥Ë¥á¤Î°ã¤¤¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£