µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬¡ÖÄ¹¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤½¤¦¡×¡¡¹ÃÈå¡¢Âç¾ëÂî¡¢´ßÅÄ¡Ä3Êá¼ê¤Ë´¶¼Õ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í5¡½2¥ä¥¯¥ë¥È¡Ê2025Ç¯5·î25Æü¡¡ÅìµþD¡Ë
¡¡µð¿Í¤Î¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬25Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡ÊÅìµþD¡Ë¤Çº£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯ÅÐÈÄ¡£º£µ¨½é¤ÎÃæ4ÆüÅÐÈÄ¤Ç6²ó7°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ1¡Ë¤ÈÇ´Åê¤·¡¢ºòÇ¯9·î19Æü¤ÎDeNAÀï¡ÊÅìµþD¡Ë°ÊÍè248Æü¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÂÔË¾¤Îº£µ¨½é¾¡Íø¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¥Ù¥ó¥Á¤Ç·Þ¤¨¤¿¾¡Íø¤Î½Ö´Ö¤ÏÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Í¶¿¤À¤¬¡¢ÎÙ¤Ë¤¤¤¿ÂçÀª¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤«¤ï¤¹¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢ÂçÀª¤Î¸ª¤ò2ÅÙ¥Ý¥ó¥Ý¥ó¡£¤µ¤é¤ËÂçÀª¤ËÆ¬¤â²¼¤²¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À´ßÅÄ¤éÌî¼ê¤¿¤Á¤â¼¡¡¹¤Ë¸ª¤òÃ¡¤¤¤Æ¤Í¤®¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡¾¡Íø¤Îµ·¼°¤ò½ª¤¨¤Æ¤ªÎ©¤ÁÂæ¤Ë¾å¤¬¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë´¶ÌµÎÌ¤ÎÉ½¾ð¡£¾å¤Î¤Û¤¦¤Ë»ëÀþ¤ò¤ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ö¤¤¤ä¤¡¡Á¡ÄÄ¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂè°ìÀ¼¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¤¤ä¤Û¤ó¤È¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼óÇ¾¿Ø¤ÎÊý¤Ë¤â´¶¼Õ¤Ç¤¹¤·¡¢¤Û¤ó¤È¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£ºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×
¡¡°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê46¡Ë¤«¤é2Ç¯Ï¢Â³¤Ç³«ËëÅê¼ê¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¡¢³«Ëë¤«¤é6Àï¾¡¤Á¤Ê¤·¡¢0¾¡4ÇÔ¡£°ì»þ¤Ï2·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Ïº£µ¨7ÅÙÌÜ¤ÎÅÐÈÄ¤Ç¡¢1·³Éüµ¢¸å4ÀïÌÜ¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï½é²ó¤Ë¼ºÅÀ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢2²ó¤Þ¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£Ì£ÊýÂÇÀþ¤¬2²ó¤Ë3ÅÀÀè¼è¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿Ä¾¸å¤Î3²ó¤Ë2¼ºÅÀ¤·¤Æ1ÅÀº¹¤Ë¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÇÀþ¤¬¤½¤ÎÎ¢¤Ë2ÅÀ¤ò¼è¤êÊÖ¤·¤Æ¡ÈÄ¢¾Ã¤·¡É¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¡¢6²ó¤Çº£µ¨ºÇÂ¿¤Î108µå¤òÅê¤²¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤´Ö¤Ë»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤â¤¦¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¬ËèÆüÀ¼±ç¤ò¤¯¤ì¤Æ¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¡£¤Ê¤ó¤È¤«´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈGÅÞ¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡4²ó6°ÂÂÇ3¼ºÅÀ¡Ê¼«ÀÕ2¡Ë¤Ç4ÇÔÌÜ¤òµÊ¤·¤¿20Æü¤Îºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤«¤éÃæ4Æü¤Ç¤ÎÅÐÈÄ¡£ÂÎ¤Î¾õÂÖ¤Ï¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¾õÂÖ¤è¤ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Á¤òÉÕ¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¡£°ì¿Í¤À¤±³«Ëë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¢¤Î¡Ä¡£²¿¤È¤«¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈËË¤¬´Ë¤ó¤À¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤È¤°¤Ã¤¹¤êÌ²¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡Ä¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤Í¡¢Àè¤ÏÄ¹¤¤¤Î¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸Í¶¿¡£
¡¡2»î¹çÏ¢Â³¤Ç¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òÁÈ¤ó¤À´ßÅÄ¤Î¥ê¡¼¥É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©¤ÈÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤ä¤Û¤ó¤È¤Ë¡¢¤¤¤¤¥ê¡¼¥É¤òÁ°²ó¤Î»î¹ç¤«¤é¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¶ìÏ«¤Ð¤Ã¤«¤ê¤«¤±¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¾¡¤Æ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´ßÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¹ÃÈå¡¢Âç¾ëÂî¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡