Nintendo Switch 2と同時発売の「信長の野望・新生 with パワーアップキット Complete Edition」の公式ゲーム機能紹介動画から、Nintendo Switch 2がUSBマウスに対応していることが明らかになりました。Switch 2 supports USB mouse controls, developer reveals | VGChttps://www.videogameschronicle.com/news/switch-2-supports-usb-mouse-controls-developer-reveals/

The Nintendo Switch 2 sure seems to work just fine with a USB mouse | The Vergehttps://www.theverge.com/news/674176/nintendo-switch-2-usb-mouse-supportNintendo Switch 2がUSBマウスをサポートしていることは、「信長の野望・新生 with パワーアップキット Complete Edition」の開発元であるコーエーテクモゲームスが公式YouTubeチャンネルで公開したゲーム機能紹介動画から明らかになりました。以下の動画の10分25秒からUSBマウスでの操作について説明があります。【Switch 2】実機プレイによるゲーム機能紹介動画【信長の野望・新生CE】 - YouTubeNintendo Switch 2のJoy-Con 2ではマウス操作が可能です。このJoy-Con 2のマウス操作だけでなく、USBマウスを利用した操作もNintendo Switch 2では可能であることが明らかになりました。USBマウスを接続すると画面左上に通知がポップアップ。Joy-Con 2のマウス操作がオフになり、USBマウスでのマウス操作が優先されます。USBマウスを接続するとJoy-Con 2は強制的にマウス操作からパッド操作モードに戻る。USBマウスとJoy-Con 2を同時に利用することも可能。VideoGamesChronicleは、Nintendo SwitchもUSBマウスやキーボードに対応していたものの、「バイオレンスキラー TUROK NEW GENERATION」のような一部のゲームに限られていました。一方、任天堂はNintendo Switch 2でマウス操作を積極的に採用しており、マウス操作に特化した「ドラッグアンドドライブ」を2025年夏にリリース予定です。ただし、「ドラッグアンドドライブ」のようにJoy-Con 2の高度なマウス操作が求められるタイトルの場合、USBマウスをサポートしていない可能性もあります。Drag x Drive(ドラッグ アンド ドライブ) [Nintendo Direct | Nintendo Switch 2] - YouTubeVideoGamesChronicleのライターであるクリス・スカリオン氏は、Nintendo Switch 2のJoy-Con 2のマウス操作について、「操作性は完全に正確で直感的であるものの、Joy-Con 2は標準的なマウスよりもはるかに小さいため、特に手の大きいプレイヤーにとっては長時間操作すると不快感を感じる可能性がある」と指摘していました。そのため、Nintendo Switch 2のUSBマウスサポートは、マウス操作に慣れたゲーマーにとっては非常にありがたい仕様となりそうです。