Ã¤Ì¦¤æ¤¦¤È¡¢¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤ò²Î¤Ç±þ±ç¡Ö¿´¤ÎÃæ¤«¤é¤ï¤½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÆ®»Ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×Ã¤Ì¦¥Õ¥¡¥ó¤Î¥À¥ó¥×¤Ï´î¤ÓÇúÈ¯
¡¡²Î¼ê¤ÎÃ¤Ì¦¤æ¤¦¤È¤¬£²£µÆü¡¢Åìµþ¡¦¹¾Åì¶è¤Î¿·ÌÚ¾ì£±£ó£ô£Ò£É£Î£Ç¤Ç½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¡¦¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤Î±þ±ç²Î¾§¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¤¬Ã¤Ì¦¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÆü³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥ì¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¶Ë°½÷²¦¡¡¶Ë°º×¡×¤ËÃ¤Ì¦¤¬ÅÐ¾ì¡££±·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿£¹ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö±¿Ì¿¤Î²Æ¡×¤ò²Î¾§¤¹¤ë¤È¡¢¥À¥ó¥×¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª¡¡¡¡¡¡ºÇ¹â¡ª¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡²Î¾§¤ò½ª¤¨¤¿Ã¤Ì¦¤Ï¡Ö¥ê¥ó¥°¤ÎÃæ¤Ë¤À¤±¤¢¤ëÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ï°ã¤Ã¤¿¿´¤ÎÃæ¤«¤é¤ï¤½Ð¤ë¤è¤¦¤ÊÆ®»Ö¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¶½Ê³µ¤Ì£¡£¥ê¥ó¥°¤ËÎ©¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¡¢Î©¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È¶¹¤¯´¶¤¸¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÊý¤¬¤¤¤ë¤È¶á¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£Àï¤ï¤ì¤Æ¤ë³§¤µ¤ó¤â¶²ÉÝ¿´¤ò¼è¤êÊ§¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤ó¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¥À¥ó¥×¤Ï¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡ÖÉáÄÌ¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¸«¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Î¤«¡¢¥Ü¥³¥Ü¥³¤Ë¤·¤¿¤¤¸À¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë°ÕÌ£¶²ÉÝ¿´¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤ª²ñ¤¤¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤ËÍ¥¤·¤¤Êý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤â¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´¶¼Õ¡£¡Ö³ÊÆ®µ»¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ë¤â´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¶Ê¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£