◆INI、アリーナツアー横浜公演開催

【モデルプレス=2025/05/25】グローバルボーイズグループ・INI(アイエヌアイ)が5月25日、アリーナツアー「2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR [XQUARE]」のKアリーナ横浜公演を開催した。ここではこの日のライブレポートを紹介する。2025年5月から開催中の3度目の全国アリーナツアー「2025 INI 3RD ARENA LIVE TOUR[XQUARE]」。福岡・愛知・神奈川・兵庫・香川の5都市を巡っている。

◆INI、ドーム3DAYS開催 アリーナツアー追加公演決定

◆2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]

前半から「WMDA(Where My Drums At)」「LOUD」「BOMBARDA」と、熱くハードな楽曲で3度目のツアーならではのパワーアップしたスキルを炸裂させる。ダンス、ボーカル、ラップと積み重ねた技術は生でもまったくブレることなく、11人全員が自分のパートでカメラを射抜き、MINI(ファンネーム)の歓声のすべてを胸の奥まで響かせた。そんなクールな姿から一転、自己紹介MCでは西洸人が「俺のこと拾っとく?西洸人くん!」とキュートな一面を披露したり、高塚大夢(※「高」は正式にははしごだか)がマイクを通さずに「いけんのか!」と煽ったり、MINIの興奮度を天井知らずに押し上げていく。「XQUARE ver.」の「CALL 119」ではさらにノリやすく進化を遂げ、バズーカも用いてファンとの距離をより親密に縮める。池崎理人(※「崎」は正式には「たつさき」)が作詞を担当した「Potion」は今回のツアーで初お披露目となり、パフォーマンス冒頭では西と高塚が池崎に“Potion”のプロップを捧げるような場面も。MINIの息の合ったコールは11人の魂を震わせ、最後には木村柾哉の心から満ち足りた笑顔も引き出した。「Party Goes On」ではメンバー同士のわちゃわちゃとした絡みも魅力だが、今回は後藤威尊を中心にざわめきが始まる。実は後藤が西から胡麻団子を裏で受け取ったといい、藤牧が「食うなって言われてたよな?」とツッコむなど会場を笑いの渦に包んだ。そんなこの日の写真撮影は佐野雄大のリクエストで「胡麻団子ポーズ」となり、愛らしい撮影の様子が会場全体を温かな笑顔で満たした。最後の挨拶では、許豊凡が今年の目標を「馬車馬のように働くこと」と宣言。「いっぱい機会を頂く分、不安も伴ってきて…」と明かしつつ「一回一回のライブでパワーをもらってこれで自信が持てていろいろ挑戦できるようになって、言葉で表せないぐらい感謝してます」とMINIへの温かで真摯な感謝の言葉を伝えた。公演の終盤には追加公演として9月13日、14日、15日にかけてバンテリンドームナゴヤにて「2025 INI LIVE [XQUARE - MASTERPIECE]」を開催することをサプライズで発表。愛知出身の木村は「MINIのみんなのお陰なのでありがとうございます!」と感謝を伝え、「We are INI!」と円陣でさらに強い結束を確かめた。(modelpress編集部)・愛知:バンテリンドーム ナゴヤ2025年9月13日(土)開場/16:00 開演/18:002025年9月14日(日)開場/14:00 開演/16:002025年9月15日(月・祝)開場/14:00 開演/16:00【Not Sponsored 記事】