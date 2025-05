『KAWAII LAB. SESSION vol.15 in 幕張 SUMMER』

アイドルプロジェクト・KAWAII LAB.が主催するライブイベント『KAWAII LAB. SESSION vol.15 in 幕張 SUMMER』が、7月21日に幕張メッセ 国際展示場 展示ホール9〜11で開催が決定した。

15回目の開催となる今回も、KAWAII LAB.所属グループが一同に集結。国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN 2025」で最優秀アイドルカルチャー楽曲賞を受賞し、最新シングルCD『KawaiiってMagic』(5月14日発売)がオリコン週間シングルランキングとBillboard JAPAN Hot 100で1位を獲得したFRUITS ZIPPER、楽曲「倍倍FIGHT!」がTikTok音楽チャートで歴代最多(当社調べ)となる10週連続1位を記録したCANDY TUNE、今年デビュー1周年を迎え、4月に自身最大規模となる東名阪ツアーを成功させたSWEET STEADY、1stシングル「かわいいだけじゃだめですか?」がTikTok総再生回数60億回を突破し、7月に2ndシングルCDをリリースするCUTIE STREETと、4組がそれぞれのステージを繰り広げる。

チケットは5月25日18時よりKAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUB 1次先行受付がスタート。<公演概要>『KAWAII LAB. SESSION vol.15 in 幕張 SUMMER』日時:2025年7月21日(月・祝)会場:幕張メッセ 国際展示場 展示ホール9〜11開場 / 開演:14時00分 / 16時00分出演:FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREET、KAWAII LAB. MATES【KAWAII LAB. OFFICIAL FANCLUB 1次先行】受付期間:2025年5月25日(日)18時00分〜6月2日(月)23時59分URL:https://kawaiilab.asobisystem.com/news/detail/47610<KAWAII LAB.とは>日本のポップカルチャーを牽引するアーティストを擁するカルチャープロダクション、アソビシステムが、日本で成長を続けてきたアイドル文化を世界に向けて発信するプロジェクト。総合プロデューサーは元むすびズムのリーダーでモデル・タレントの木村ミサ。「原宿から世界へ」をコンセプトに、世界で活躍できるアイドルの発掘・育成・輩出を目指し、活動していく。