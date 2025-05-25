»ûÈøæâ¡¢¹â¹»£±Ç¯¤Ç£³²óÎ±Ç¯¤Î²áµî¡Ö¥¦¥Á¤Ï½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É³Ø¹»¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»ûÈøæâ¡Ê£·£¸¡Ë¤¬£²£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¿ÍÀ¸ºÇ¹â¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡×¡ÊÅÚÍË¡¦¸á¸å£±£±»þÈ¾¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤ä¤ó¤Á¤ã¤À¤Ã¤¿ÀÄ½Õ»þÂå¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Í£Ã¤Î²ÃÆ£¹À¼¡¤Ë¡Ö·ÝÇ½³¦¤Î¸òÍ§¤È¸À¤Ã¤¿¤éÃ¯¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡ÖÀÐÁÒ»°Ïº¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿»ûÈø¡£
¡¡Åö¤ÎÀÐÁÒ¤¬£Ö£Ô£Ò½Ð±é¤·¡¢»ûÈø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥ä¥ó¥¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡£¥ä¥ó¥¡¼¤¬¤½¤Î¤Þ¤ÞÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿´¶¤¸¡£½é¤á¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¤ä¤ó¤Á¤ãÆ±»Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¶ì¾Ð¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö¹â¹»£±Ç¯¤ò£³²ó¤ä¤Ã¤¿¤ê¡¢·ë¹½¡Ä¡×¤ÈÅÙ½Å¤Ê¤ëÎ±Ç¯·Ð¸³¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¡£
¡¡»ûÈø¤Ï¡ÖºÇ½é¤ÏÍðË½¤Ç¡Ê³Ø¹»¤«¤é¡Ë¡Ø¤É¤¦¤¾½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¡£ÍâÇ¯¡¢£±Ç¯¤Ç¼õ¤±Ä¾¤·¤ÆÊÌ¤Î³Ø¹»¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ³¤±¤ë¤È¡Ö£²²óÌÜ¡Ê¤ÎÎ±Ç¯¡Ë¤Ï¡¢¤½¤ÎÅ¾¹»¤·¤¿¤È¤³¤í¤¬¡¢¤Ì¤ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¡ÊÆ±µéÀ¸¤Ï¡ËËÍ¤è¤ê¤ß¤ó¤ÊÇ¯²¼¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀµÌç¤ËÎ©¤Ã¤Æ¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¡£½ÐÁ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤½¤Ð¤ò¡Ä¡×¤ÈÆ±µéÀ¸¤ò¡È¥Ñ¥·¥ê¡É¤Ë¤·¤¿¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤ÆºÇ½é¤ÏÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃÊ¡¹¡¢¥¦¥Á¤Ï½Ð¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É³Ø¹»¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¡¢¤Þ¤¿Î±Ç¯¤Ç¤¹¤è¡×¤È·ë¶É¡¢¹â¹»£±Ç¯À¸¤ò£³²ó·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤¿»ûÈø¤Ï¡ÖÀ¤¤ÎÃæ¤Î¼ã¤¤»Ò¤¿¤Á¡¢ÅÓÃæ¤Ç¤¯¤¸¤±¤Æ¤âÂç¾æÉ×¡£ºÇ¸å¤Þ¤ÇÊâ¤±¤ÐÊâ¤±¤ë¤«¤é¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£