サッカーの第105回天皇杯全日本選手権は25日、島根県立浜山公園陸上競技場などで1回戦17試合が行われ、J3のギラヴァンツ北九州（福岡）は1―0でベルガロッソいわみ（島根）を下して2回戦に進んだ。筑波大学（茨城）が1―0でJ2のRB大宮アルディージャを破るジャイアントキリングを起こした。

J2の大分トリニータは2―0でレベニロッソNC（愛媛）を、J3の鹿児島ユナイテッドFC（鹿児島）は2―0でJ2のFC今治を破った。

沖縄SV（沖縄）は4―1でヴェルスパ大分（大分）に快勝。6月11日に開かれる2回戦でJ1のアビスパ福岡と対戦する。

【1回戦の試合結果】

◆5月24日

カマタマーレ讃岐（香川）2―2（PK:4―5）高知ユナイテッドSC（高知）

仙台大学（宮城）2―4東洋大学（アマチュアシード）

水戸ホーリーホック0―1SC相模原（神奈川）

Brew SAGA（佐賀）2―1イロンデル熊本FC（熊本）

FC岐阜（岐阜）3―1富山新庄クラブ（富山）

京都産業大学（京都）3―1守山侍2000（滋賀）

奈良クラブ（奈良）3―1新潟医療福祉大学（新潟）

栃木SC（栃木）5―0大山サッカークラブ（山形）

愛媛FC1―0三菱重工長崎SC（長崎）

ヴェロスクロノス都農（宮崎）2―1ガイナーレ鳥取（鳥取）

◆5月25日

福井ユナイテッドFC（福井）1―0Honda FC（静岡）

福山シティFC（広島）2―1FC徳島（徳島）

福島ユナイテッドFC（福島）9―1東京国際大学（埼玉）

ラインメール青森（青森）5―0BTOP北海道（北海道）

ヴィアティン三重（三重）1―0山梨学院大学PEGASUS（山梨）

FC今治0―2鹿児島ユナイテッドFC（鹿児島）

ザスパ群馬（群馬）1―0法政大学（東京）

RB大宮アルディージャ0―1筑波大学（茨城）

沖縄SV（沖縄）4―1ヴェルスパ大分（大分）

ベルガロッソいわみ（島根）0―1ギラヴァンツ北九州（福岡）

FCバレイン下関（山口）2―1環太平洋大学FC（岡山）

松本山雅FC（長野）2―1FC大阪（大阪）

ツエーゲン金沢（石川）6―0中京大学（愛知）

大分トリニータ2―0レベニロッソNC（愛媛）

アルテリーヴォ和歌山（和歌山）4―3FC BASARA HYOGO（兵庫）

カターレ富山2―1順天堂大学（千葉）

いわてグルージャ盛岡（岩手）6―0ノースアジア大学（秋田）

【2回戦組み合わせ】

◆6月11日

ヴィッセル神戸（J1）−高知ユナイテッドSC（高知） ノエビアスタジアム神戸

ヴァンフォーレ甲府（J2）−福井ユナイテッドFC（福井） JITリサイクルインクスタジアム

アルビレックス新潟（J1）−福山シティFC（広島） デンカビッグスワンスタジアム

柏レイソル（J1）−東洋大学（アマチュアシード） 三協フロンテア柏スタジアム

川崎フロンターレ（J1）−福島ユナイテッドFC（福島） Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu

ジュビロ磐田（J2）−SC相模原（神奈川） ヤマハスタジアム（磐田）

横浜F・マリノス（J1）−ラインメール青森（青森） ニッパツ三ツ沢球技場

いわきFC（J2）−ブラウブリッツ秋田（J2） ハワイアンズスタジアムいわき

ガンバ大阪（J1）−ヴィアティン三重（三重） パナソニックスタジアム吹田

モンテディオ山形（J2）−鹿児島ユナイテッドFC（鹿児島）NDソフトスタジアム山形

鹿島アントラーズ（J1）−ザスパ群馬（群馬） 茨城県立カシマサッカースタジアム

V・ファーレン長崎（J2）−筑波大学（茨城） PEACE STADIUM Connected by SoftBank

アビスパ福岡（J1）−沖縄SV（沖縄） ベスト電器スタジアム

ファジアーノ岡山（J1）−ギラヴァンツ北九州（福岡） JFE晴れの国スタジアム

サンフレッチェ広島（J1）−Brew SAGA（佐賀） 福山通運ローズスタジアム

藤枝MYFC（J2）−FCバレイン下関（山口） 藤枝総合運動公園サッカー場

湘南ベルマーレ（J1）−FC岐阜（岐阜） レモンガススタジアム平塚

清水エスパルス（J1）−松本山雅FC（長野） IAIスタジアム日本平

セレッソ大阪（J1）−アルテリーヴォ和歌山（和歌山） ヨドコウ桜スタジアム

徳島ヴォルティス（J2）−レノファ山口FC（J2） 鳴門・大塚スポーツパークポカリスエットスタジアム

FC町田ゼルビア（J1）−京都産業大学（京都） 町田GIONスタジアム

ベガルタ仙台（J2）−カターレ富山（J2） キューアンドエースタジアムみやぎ

京都サンガF.C.（J1）−奈良クラブ（奈良） サンガスタジアム by KYOCERA

東京ヴェルディ（J1）−栃木SC（栃木） 味の素スタジアム

サガン鳥栖（J2）−愛媛FC（J2） 駅前不動産スタジアム

名古屋グランパス（J1）−ヴェロスクロノス都農（宮崎） 豊田スタジアム

ジェフユナイテッド千葉（J2）−ロアッソ熊本（J2） フクダ電子アリーナ

◆6月18日

FC東京（J1）−ツエーゲン金沢（石川） 味の素スタジアム

北海道コンサドーレ札幌（J2）−大分トリニータ（J2） 大和ハウス プレミストドーム

横浜FC（J1）−いわてグルージャ盛岡（岩手） ニッパツ三ツ沢球技場