横浜FMvs鹿島 試合記録
【J1第18節】(日産ス)
横浜FM 3-1(前半3-1)鹿島
<得点者>
[横]永戸勝也(4分)、ヤン・マテウス2(13分、27分)
[鹿]レオ・セアラ(36分)
<警告>
[横]植中朝日(24分)、鈴木冬一(90分+2)
[鹿]安西幸輝(69分)、早川友基(90分+9)
観衆:32,443人
主審:福島孝一郎
├最下位に沈む横浜FM、クラブ史上初7連敗から脱出!! 7連勝中の首位・鹿島を前半3発撃破
└泥沼7連敗の横浜FMを救う右足先制弾!! 依然最下位に永戸勝也「勝てて嬉しいけどまだまだ」
横浜FM 3-1(前半3-1)鹿島
<得点者>
[横]永戸勝也(4分)、ヤン・マテウス2(13分、27分)
[鹿]レオ・セアラ(36分)
<警告>
[横]植中朝日(24分)、鈴木冬一(90分+2)
[鹿]安西幸輝(69分)、早川友基(90分+9)
観衆:32,443人
主審:福島孝一郎
├最下位に沈む横浜FM、クラブ史上初7連敗から脱出!! 7連勝中の首位・鹿島を前半3発撃破
└泥沼7連敗の横浜FMを救う右足先制弾!! 依然最下位に永戸勝也「勝てて嬉しいけどまだまだ」