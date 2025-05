動画配信サービス「U-NEXT」(USEN&U-NEXT GROUP)は22日、ワーナー・ブラザース・ディスカバリー(WBD)の動画配信サービス「Max」を通じて、2025年下半期から日本のドラマコンテンツをアメリカ、ブラジル、東南アジアなど世界各国で順次配信開始すると発表した。第1弾には、TBS×韓国・STUDIO DRAGON共同制作『初恋DOGs』(7月期)、現在放送中の『イグナイト -法の無法者-』『夫よ、死んでくれないか』、さらに『グランメゾン東京』など全10作品。

U-NEXTは2024年9月19日にWBDと独占パートナーシップを締結し、Maxは日本国内でも2500作品・1万6000エピソード以上のコンテンツを展開中。世界的に人気の『THE LAST OF US』や『AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ]新章』『THE PENGUIN−ザ・ペンギン−』も同時配信されている。今回の取り組みは、日本のクリエイターとテレビ局の作品を、グローバル市場へ届ける新たな一歩。TBS、テレビ東京からも大きな期待が寄せられ、U-NEXTの堤天心社長は「第1弾は継続視聴に適した質の高い作品。今後はさらに幅広いジャンルで展開を強化していく」と述べている。■世界配信される第1弾の10作品初恋DOGs (TBS/7月期新作)イグナイト -法の無法者-(TBS/放送中)夫よ、死んでくれないか(テレビ東京/放送中)御上先生(TBS)クジャクのダンス、誰が見た?(TBS)スペシャルドラマ「グランメゾン東京」(TBS)ライオンの隠れ家(TBS)ベイビーわるきゅーれ エブリデイ!(テレビ東京)夫の家庭を壊すまで(テレビ東京)グランメゾン東京(TBS)■ワーナー・ブラザース・ディスカバリー プレジデント APAC ジェームズ・ギボンズ氏のコメントU-NEXT内でサービスを開始した「Max」は、日本の視聴者からの高い支持を得ており、『THE LAST OF US』や『AND JUST LIKE THAT... シーズン3 / セックス・アンド・ザ・シティ新章』などのプレミアムな米国コンテンツが非常に好調です。日本コンテンツへの世界的な関心が高まる中、U-NEXTとのパートナーシップは、世界の視聴者に日本ならではの物語や才能を紹介するいい機会になると期待しています。■TBSホールディングス 執行役員 瀬戸口克陽氏のコメント「Inspiring Global Love for Japan through Timeless Moments」をGlobal Business Brand Purposeに掲げて海外戦略を進める我々にとって、このたび、U-NEXT様の新たな取り組みを通じて、国内で高い評価をいただいているTBSドラマを、海外の皆様にもお届けできることを大変うれしく思っております。特に『初恋DOGs』は、韓国CJ ENMとの戦略的パートナーシップのもと、STUDIO DRAGONのプロデューサー・監督陣と日韓それぞれのアイディアを持ち寄り、力を合わせて制作した意欲作です。主演の清原果耶さん、成田凌さんに加えて世界的な人気を誇る俳優ナ・イヌさんを迎え、国際的にも大きな注目を集めています。本作をはじめTBSが誇るドラマを、Maxというグローバルプラットフォームを通じて海外の多くの皆さまにお楽しみいただけることを心より願っております。■テレビ東京 執行役員 国際事業室長 堤寛氏のコメント弊社からはU-NEXT・Maxを通じて3作品を全世界に向けて配信します。いずれもテレ東らしさ全開のエッジの効いた作品で、グローバルの視聴者の方々にとって日本のテレビドラマに触れる良い入口となれれば光栄です。またテレビ東京としても、引き続き世界に通用するコンテンツの制作に注力して参ります。■U-NEXT 代表取締役社長 堤天心氏のコメントこの度、Maxを通じての世界配信、第1弾作品を発表できたことを大変うれしく思います。9月にWBDとの独占パートナーシップ契約を発表して以降、U-NEXTとWBDは日本IPの世界配信について協議を重ねて参りました。第1弾として発表した10作品は、いずれも日本での評価が高い良質なコンテンツです。日本コンテンツにまだ慣れていないMaxユーザーに対して、まずは継続視聴を促せるドラマ作品から戦略的にスタートいたします。今後はドラマだけでなく、日本のすべてのテレビ局、制作者の皆様と協業し、日本コンテンツを世界へ発信すると共に、各国での最適なプロモーションにまで踏み込んで参りたいと考えています。日本発の良質なIPを世界へ。日本発のサービスとして、これまで以上に世界各国での発信力を強めて参ります。ぜひご期待ください。U-NEXTとWBDは今回の10作品にとどまらず、今後も継続的に良質な日本コンテンツを世界各国にて配信してまいります。続報にもぜひご期待ください。