JR舞浜駅と「東京ディズニーランド」、「東京ディズニーシー」、「東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル」を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」

期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回は、2025年7月1日から9月30日の期間中、東京ディズニーシーで開催される「We Love ビッグバンドビート」の「フリーきっぷ」を紹介していきます☆

ディズニーリゾートライン「We Love ビッグバンドビート」デザインフリーきっぷ

販売期間:2025年7月1日(火)〜2025年9月30日(火) ※売り切れ次第終了

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

「ディズニーリゾートライン」では、期間中乗り放題になる「フリーきっぷ」は、期間限定デザインが続々と登場!

今回紹介するのは2025年7月1日から9月30日の期間中、東京ディズニーシーで開催される「We Love ビッグバンドビート」の「フリーきっぷ」

ニューヨークの街でたくさんの人に愛され続けてきた「ビッグバンドビート」がフィナーレを迎えます。

今回のフリーきっぷでは、ショーの大きな見どころのひとつ、「ミッキーマウス」のドラムプレイをイメージ。

絢爛な舞台の上で、華麗なスティックさばきを披露してくれる「ミッキーマウス」が描かれています。

背景にはダンサーや「ブロードウェイ・ミュージックシアター」も。

「ビッグバンドビート」の華やかなシーンの数々が蘇るようです。

華麗なドラムプレイをデザインしたフリーきっぷ。

ディズニーリゾートライン「We Love ビッグバンドビート」デザインフリーきっぷの紹介でした。

スウィングジャズの音楽満載のレビューショー!東京ディズニーシー「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜」 スウィングジャズの音楽満載のレビューショー!東京ディズニーシー「ビッグバンドビート〜ア・スペシャルトリート〜」 続きを見る

※売り切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 東京ディズニーシー「We Love ビッグバンドビート」デザイン!ディズニーリゾートライン フリーきっぷ appeared first on Dtimes.