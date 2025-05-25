°ìÌë¸Â¤ê¡¢40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Éü³è¥·¥ç¥Ã¥ÈÈäÏª¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ä!!!¡×¡Ö¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤! ¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡×
15Ç¯Á°¤Î¿ä¤·T¥·¥ã¥Ä»Ñ¤â
¡¡¸µSDN48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¶ÜÆá(40)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°ìÌë¸Â¤ê¤Î¥¢¥¤¥É¥ëàÉü³èá¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÂ¿¿ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö°ìÌë¸Â¤ê¤ÎSDN48¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡ÖÅÚÍËÆü¤ÎÌë¤Ë¤»¤ê¥Õ¥§¥¹¤Ç¼Â¸½¤Ç¤¤¿¤³¤È¤¹¤´¤¯´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤Èº£·î17Æü¤ËTOKYO FM HALL(Åìµþ¡¦ÀéÂåÅÄ¶è)¤Ç³«ºÅ¤·¤¿¡Ö¤»¤ê¥Õ¥§¥¹¡×¤ò¼çºÅ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£2012Ç¯¤Ë²ò»¶¤·¤¿SDN48¤¬Éü³è¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇÇò¤¤°áÁõ¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤ê¡¢²ñ¾ì¤ÎÁ°¤ÇÎ¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¤ê¤¹¤ëÍÍ»Ò¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Â´¶È¤·¤¿¤ÈÆ±»þ¤Ë¥ò¥¿³è¤òÂ´¶È¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢³ØÀ¸¤À¤Ã¤¿Êý¤¬Î©ÇÉ¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤êÉã¤ä¤Ã¤Æ¤¿¤ê¡¢¤»¤ê¤ó¤³¤Îºî¤Ã¤¿T¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¤¤Æ¤¤¤Ä¤Î¤Ç¤¹¤«?¤Ã¤Æ¥ª¥É¥«¥ß¤Á¤ã¤ó¤ËÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢15Ç¯Á°¤¯¤é¤¤¤Î¤«¤Ê?¤Ã¤ÆÅú¤¨¤Æ¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÄ¹¤¯¿ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¶Ã¤«¤ì¤¿Êý¤¬¤¤¤¿¤ê¡×¤È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÍÍ»Ò¤òÇ®¤¯¥ê¥Ý¡¼¥È¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖSDN48»þÂå¡¢¤è¤¯¤ª¸«¤«¤±¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤»¤ê¤ó¤³¥ì¡¼¥ó¤Ë¤ÏÍè¤Æ¤¯¤ì¤ë¤É¤³¤í¤«ÌÜ¤â¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡¢¤Þ¤¿³«ºÅ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤ê¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÎMIX¡¢¤Î¤Ö¤È¤¯¤ÆÇ¯µ¨Æþ¤ê¤Þ¤¯¤ê¤Ç¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Æ¸Ø¤é¤·¤¯¤Æ¡¢·ì´É¤¬Ê¨Æ¤·¤¿¤ê¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËºÇ¹â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤è!!!¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤È´¶Æ°¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¸µ¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Ç¸½ºß¤Ï¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤µ¤ó¤¬¡Ö¤ª¿Í·Á¤µ¤ó¤ä!!!¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¡ÖºÇ¹â¤Ê»þ´Ö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡Ö¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¥¢¥¤¥É¥ë¡×¡Ö¤»¤ê¤Ê¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¸²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Öº£¤Ç¤âåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡£¤µ¤¹¤¬¤Ç¤¹¡×¡Ö¸½Ìò¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÉé¤±¤Æ¤Ê¤¤! ¾¡¤Ã¤Æ¤ë!!!¡×¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡SDN48¤Ï¡¢09Ç¯¤Ë20ºÐ°Ê¾å¸ÂÄê¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿AKB48¤Î»ÐËå¥°¥ë¡¼¥×¡£¶ÜÆá¤Ï1´üÀ¸¤È¤·¤Æ²ÃÆþ¤·¡¢Ãæ¿´¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£