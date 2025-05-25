¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤Î¶ËÃ×¡×²ò»¶È¯É½¤ÇÏÃÂê¤Î26ºÐ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬ÈäÏª¤·¤¿àÅìµþ¤ÈÃÏ¸µ¤Î»ÑáÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡ª¡ÖºÇ¹â¤ä¤ó¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×
àÅìµþ¤ÈÃÏ¸µá¶ËÃ¼¤Ê£²¤Ä¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á
¡¡½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö#2i2(¤Ë¡¼¤Ë)¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î½½Ì£(¤È¡¼¤ß¡¢26)¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ºÝÎ©¤Ä2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÅìµþ¤Î»Ñ¡¡ÃÏ¸µ¡¦Ä¹Ìî¤Î»Ñ¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£àÅìµþá¤Ï¶»¸µ¤¬ÌÜ¤ò¼æ¤¯¥Ô¥ó¥¯¤Î°áÁõ¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¡Ö¥¶¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Æ¥¤¥¹¥È¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¡£ÂÐ¤¹¤ëàÃÏ¸µá¤Ç¤Ï¡¢ÎÐË¤«¤ÊÈª¤Î¤¢¤¼Æ»¤Ç¡¢·¤ò¼ê¤Ëºî¶ÈÉþ»Ñ¤Ç´é¤Ë¤â¼ê¤Ì¤°¤¤¤ò´¬¤¤¤¿à´°Á´ÉðÁõá¤Î¡ÖÇÀºî¶È¡×¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤¤¤¦¿¿µÕ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¶ËÃ¼¤Ê»Ñ¤ÎàÈæ³Ó¥·¥ç¥Ã¥Èá¤òÈäÏª¤·¤¿Åê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖºÇ¹â¤ä¤ó¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤Î¶ËÃ×¡×¡Ö¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸³Ê¹¥¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö¤à¤·¤íÈª¤ÎÊý¤¬¿ä¤»¤ë¡×¡Ö¤É¤Ã¤Á¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´¶ÁÛ¤È¤·¤Æ½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½½Ì£¤ÏÆ°²è¶¦Í¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¡×(³ô¼°²ñ¼Ò¥É¥ï¥ó¥´)¤Ø¤Î¥À¥ó¥¹Æ°²è¤ÎÅê¹Æ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½Ð±é°ÍÍê¤¬Áý²Ã¤·¿Íµ¤¤Ë¡£20Ç¯12·î¤Ë#2i2¤Ë²ÃÆþ¤·¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£25Ç¯12·î¸Â¤ê¤ÇÆ±¥°¥ë¡¼¥×¤Ï²ò»¶Í½Äê¡£