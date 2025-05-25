¡ÖÍ½²ÊÎý¡×ÀïË×¼Ô¤Ø¤Î°ÖÎîº×¤¬°ñ¾ë¡¦°¤¸«Ä®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡¡ºßÀÒ¼Ô4¿Í´Þ¤àÌó230¿Í¤¬»²²Ã
Àï»þÃæ¡¢³¤·³¤ÎÈô¹ÔÊ¼¤òÍÜÀ®¤¹¤ë»ÜÀß¤À¤Ã¤¿¡ÖÍ½²ÊÎý¡×¤ÎÀïË×¼Ô°ÖÎîº×¤¬¤¤ç¤¦¡¢°ñ¾ë¸©°¤¸«Ä®¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¤è¤½230¿Í¤¬°¥Åé¤Î°Õ¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ½²ÊÎý¡×¤ÏÁ´¹ñ¤«¤é¼ã¼Ô¤ò½¸¤áÈô¹ÔÊ¼¤È¤·¤ÆÍÜÀ®¤·¤¿»ÜÀß¤Ç¡¢1930Ç¯¤«¤é½ªÀï¤Þ¤Ç¤Î15Ç¯´Ö¤Ç¡¢1Ëü9000¿Í¶á¤¯¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤¬ÆÃ¹¶Ââ¤Ê¤É¤ÇÀï»à¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Àï»þÃæ¡Ö³¤·³¤ÎÄ®¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿°¤¸«Ä®¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤¿ÀïË×¼Ô°ÖÎîº×¤Ïº£Ç¯¤Ç58²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢¸¥²Ö¤äÃÏ¸µ¤ÎÃæ³ØÀ¸¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¡¼¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Û¤«¡¢°äÂ²¤¬ÀïË×¼Ô¤Ø¤Î»×¤¤¤òÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤¤ç¤¦¤Î°ÖÎîº×¤Ë¤Ï¡ÖÍ½²ÊÎý¡×¤ËºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤ò´Þ¤à¤ª¤è¤½230¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢ÀïË×¼Ô¤Ø°¥Åé¤Î°Õ¤òÊû¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÍ½²ÊÎý¡×½Ð¿È¤Î±öÂôÄçÉ×¤µ¤ó¡Ê95¡Ë¤Ï¡¢¡ÖÀïÁè¤Î¿É¤¤»×¤¤¤Ïº£¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤Ï¤µ¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ê©ÃÅ,
¥Û¥Æ¥ë,
¹©¾ì,
ÂçÁ¥,
°ËÅì»Ô,
¿À»ö,
¿ÀÆàÀî,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÇÛÀþ