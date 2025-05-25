FC東京vs広島 スタメン発表
[5.25 J1第18節](国立)
※15:00開始
主審:フロリアン・バドストゥーブナー
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 99 白井康介
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
MF 10 東慶悟
MF 27 常盤亨太
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 41 前田直輝
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 39 中村草太
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
※15:00開始
主審:フロリアン・バドストゥーブナー
<出場メンバー>
[FC東京]
先発
GK 41 野澤大志ブランドン
DF 32 土肥幹太
DF 44 エンリケ・トレヴィザン
DF 47 木村誠二
MF 7 安斎颯馬
MF 8 高宇洋
MF 22 遠藤渓太
MF 33 俵積田晃太
MF 37 小泉慶
MF 99 白井康介
FW 16 佐藤恵允
控え
GK 13 波多野豪
DF 3 森重真人
DF 4 木本恭生
DF 30 岡哲平
MF 10 東慶悟
FW 19 マルセロ・ヒアン
FW 28 野澤零温
FW 39 仲川輝人
監督
松橋力蔵
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 13 新井直人
MF 15 中野就斗
MF 24 東俊希
MF 41 前田直輝
MF 51 加藤陸次樹
FW 9 ジャーメイン良
控え
GK 26 チョン・ミンギ
DF 3 山崎大地
MF 5 松本大弥
MF 18 菅大輝
MF 20 井上潮音
MF 32 越道草太
MF 40 小原基樹
FW 39 中村草太
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ