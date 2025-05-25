[5.25 J1第18節](国立)

※15:00開始

主審:フロリアン・バドストゥーブナー

<出場メンバー>

[FC東京]

先発

GK 41 野澤大志ブランドン

DF 32 土肥幹太

DF 44 エンリケ・トレヴィザン

DF 47 木村誠二

MF 7 安斎颯馬

MF 8 高宇洋

MF 22 遠藤渓太

MF 33 俵積田晃太

MF 37 小泉慶

MF 99 白井康介

FW 16 佐藤恵允

控え

GK 13 波多野豪

DF 3 森重真人

DF 4 木本恭生

DF 30 岡哲平

MF 10 東慶悟

MF 27 常盤亨太

FW 19 マルセロ・ヒアン

FW 28 野澤零温

FW 39 仲川輝人

監督

松橋力蔵

[サンフレッチェ広島]

先発

GK 1 大迫敬介

DF 4 荒木隼人

DF 19 佐々木翔

DF 33 塩谷司

MF 6 川辺駿

MF 13 新井直人

MF 15 中野就斗

MF 24 東俊希

MF 41 前田直輝

MF 51 加藤陸次樹

FW 9 ジャーメイン良

控え

GK 26 チョン・ミンギ

DF 3 山崎大地

MF 5 松本大弥

MF 18 菅大輝

MF 20 井上潮音

MF 32 越道草太

MF 40 小原基樹

FW 39 中村草太

FW 98 ヴァレール・ジェルマン

監督

ミヒャエル・スキッベ