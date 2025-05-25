大宮vs筑波大 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](NACK)
※14:00開始
主審:大坪博和
副審:中澤涼、金次雄之介
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
DF 44 福井啓太
MF 15 中山昂大
MF 31 阿部来誠
MF 33 和田拓也
MF 42 藤井一志
FW 6 石川俊輝
FW 17 中野克哉
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 20 下口稚葉
DF 37 関口凱心
DF 4 市原吏音
MF 14 泉柊椰
MF 41 谷内田哲平
MF 7 小島幹敏
FW 23 杉本健勇
FW 28 富山貴光
監督
長澤徹
[筑波大]
先発
GK 1 佐藤瑠星
DF 4 小川遼也
DF 5 鈴木遼
DF 18 池谷銀姿郎
DF 25 布施克真
MF 8 清水大翔
MF 10 山崎太新
MF 14 徳永涼
MF 20 廣井蘭人
MF 28 矢田龍之介
FW 9 内野航太郎
控え
GK 21 入江倫平
DF 15 浦部舜
DF 17 安食優斗
DF 2 池田春汰
MF 11 篠田翼
MF 13 佐野健友
MF 16 野田愛斗
MF 27 古川千加良
FW 22 小林俊瑛
監督
小井土正亮
※14:00開始
主審:大坪博和
副審:中澤涼、金次雄之介
<出場メンバー>
[RB大宮アルディージャ]
先発
GK 21 加藤有輝
DF 5 浦上仁騎
DF 34 村上陽介
DF 44 福井啓太
MF 15 中山昂大
MF 31 阿部来誠
MF 33 和田拓也
MF 42 藤井一志
FW 6 石川俊輝
FW 17 中野克哉
FW 90 オリオラ・サンデー
控え
GK 40 志村滉
DF 20 下口稚葉
DF 37 関口凱心
MF 14 泉柊椰
MF 41 谷内田哲平
MF 7 小島幹敏
FW 23 杉本健勇
FW 28 富山貴光
監督
長澤徹
[筑波大]
先発
GK 1 佐藤瑠星
DF 4 小川遼也
DF 5 鈴木遼
DF 18 池谷銀姿郎
DF 25 布施克真
MF 8 清水大翔
MF 10 山崎太新
MF 14 徳永涼
MF 20 廣井蘭人
MF 28 矢田龍之介
FW 9 内野航太郎
控え
GK 21 入江倫平
DF 15 浦部舜
DF 17 安食優斗
DF 2 池田春汰
MF 11 篠田翼
MF 13 佐野健友
MF 16 野田愛斗
MF 27 古川千加良
FW 22 小林俊瑛
監督
小井土正亮