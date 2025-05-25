[5.25 天皇杯1回戦](NACK)

※14:00開始

主審:大坪博和

副審:中澤涼、金次雄之介

<出場メンバー>

[RB大宮アルディージャ]

先発

GK 21 加藤有輝

DF 5 浦上仁騎

DF 34 村上陽介

DF 44 福井啓太

MF 15 中山昂大

MF 31 阿部来誠

MF 33 和田拓也

MF 42 藤井一志

FW 6 石川俊輝

FW 17 中野克哉

FW 90 オリオラ・サンデー

控え

GK 40 志村滉

DF 20 下口稚葉

DF 37 関口凱心

DF 4 市原吏音

MF 14 泉柊椰

MF 41 谷内田哲平

MF 7 小島幹敏

FW 23 杉本健勇

FW 28 富山貴光

監督

長澤徹

[筑波大]

先発

GK 1 佐藤瑠星

DF 4 小川遼也

DF 5 鈴木遼

DF 18 池谷銀姿郎

DF 25 布施克真

MF 8 清水大翔

MF 10 山崎太新

MF 14 徳永涼

MF 20 廣井蘭人

MF 28 矢田龍之介

FW 9 内野航太郎

控え

GK 21 入江倫平

DF 15 浦部舜

DF 17 安食優斗

DF 2 池田春汰

MF 11 篠田翼

MF 13 佐野健友

MF 16 野田愛斗

MF 27 古川千加良

FW 22 小林俊瑛

監督

小井土正亮