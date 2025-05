ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、カバンに立てて入れることもできる、ディズニーデザイン「汁漏れしにくく洗いやすい薄型弁当箱<600ml>」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「汁漏れしにくく洗いやすい薄型弁当箱<600ml>」

© Disney

価格:2,990円(税込)

サイズ:幅約21、奥行約14.5、高さ約3.6cm

容量:約600ml

製品重量:約277g

主材:【フタ】ポリプロピレン、【パッキン】熱可塑性エラストマー(SEBS)、【本体】ポリプロピレン

耐熱温度:【フタ・パッキン】100度、【本体】140度

耐冷温度:【フタ・パッキン・本体】-20度

フタを外して食器洗浄機使用可

フタを外して電子レンジ使用可

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

汁漏れしにくく薄型なので、カバンに立てて入れられる弁当箱。

一体成形パッキンなので外して洗う手間がなく、お手入れが簡単なのもうれしい!

仕切りがあるので、立ててもおかずやご飯が混ざりにくいのもポイントです。

また、仕切りが固定で、盛り付けにも悩みません◎

デザインは「ミッキーマウス」と「チップ&デール」の2種類がラインナップ。

ミッキーマウス

© Disney

「ミッキーマウス」デザインのお弁当箱。

落ち着いた色合いなので、老若男女問わず使いやすそう☆

© Disney

首にバンダナを巻き、頭には帽子をかぶった「ミッキーマウス」のアートがワンポイントになっています。

フライパンで目玉焼きを作っている姿がとってもチャーミング!

チップ&デール

© Disney

「チップ&デール」デザインのお弁当箱。

ブラウンを基調としたくすみがかったカラーがオシャレ!

© Disney

「チップ」と「デール」は、木の実を抱えて仲良く走っています。

口を大きく開けてご機嫌な表情☆

© Disney

<セット内容>

パッキンが密着して汁漏れしにくい仕様に。

フタを外せばレンジで加熱も可能で、フタ以外は食洗機に対応しています。

© Disney

カバンに立てて入れられるので、場所も取らず、傾かないよう気をつけて持つ必要もありません。

仕切り付きで、おかずが入れやすいのも魅力的。

カバンに立てて入れることもできる、ディズニーデザイン「汁漏れしにくく洗いやすい薄型弁当箱<600ml>」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です!

