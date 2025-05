マンチェスター・ユナイテッドは今夏下部組織出身のスター選手の売却を決断したようだ。



『The Athletic』のデイビッド・オーンスタイン氏によると、20歳のアルゼンチン代表FWアレハンドロ・ガルナチョは今季限りでのマンU退団が確実になっているという。



マンUの下部組織出身であるガルナチョは2022年7月に17歳という若さで同クラブのトップチーム昇格を果たすと昨季はプレミアリーグで7ゴールを挙げるなどクラブの下部組織出身選手として印象的な活躍を見せることに。しかし更なる活躍が期待された今季は36試合に出場しながらここまでプレミアリーグで6ゴール2アシストと十分な結果は残せていない。





Alejandro Garnacho's spectacular bicycle kick against Everton has won the 2024 FIFA Puskas Award pic.twitter.com/O3pOzzbOUR