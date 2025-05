ニューカッスル・ユナイテッドは依然としてPSR問題に悩まされている。



『CaughtOffside』によると、ニューカッスルは今夏の移籍市場でPSRの問題により、ビッグクラブから関心を寄せられるイングランド代表MFアンソニー・ゴードンの売却を余儀なくされる可能性があるという。



エヴァートンの下部組織出身であるゴードンは2020年1月に同クラブのトップチームに昇格すると若くして公式戦通算80試合に出場。しかしエヴァートンの将来を担う選手として期待されていたものの、2023年1月には4500万ポンドの移籍金でニューカッスルへの移籍を決断。ニューカッスルでは主力として活躍しており、今季もここまでプレミアリーグ33試合に出場し、6ゴール5アシストと結果を残している。





Last month, @anthonygordon met @NUFC fan Ivy, who was diagnosed with hyper IGE syndrome.



When Anthony scored his first #ThreeLions goal on Sunday, he stayed true to a promise he made to her pic.twitter.com/8cfIG0lCna