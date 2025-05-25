À¼Í¥³¦¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡¦¹áºä¤µ¤¤¬¥°¥é¥Ó¥¢¤ÇÌ¥¤»¤ë¿·¶ÃÏ¡Ö¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¹áºä¤µ¤
Âç¿Íµ¤¥²¡¼¥à¤ä¥¢¥Ë¥á¤Ë¤â½Ð±éÃæ¤Ç¡¢ÏÃÂê¤Î¿Íµ¤À¼Í¥¡¦¹áºä¤µ¤¤¬5·î26Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ø½µ´©¥×¥ì¥¤¥Ü¡¼¥¤23¹æ¡Ù¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÅÐ¾ì¡£¼«¿È½é¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤¢¤é¤ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢ÀâÌÀÉÔÍ×¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¡£¤µ¤¢¡¢¥â¥é¥È¥ê¥¢¥à¤Î½ª¤ï¤ê¤òÁÕ¤Ç¤è¤¦¡£À¼Í¥³¦¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡¦¹áºä¤µ¤¤ÎÎ¹¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¼Í¥³¦¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¡¦¹áºä¤µ¤¤Î¥°¥é¥Ó¥¢
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Âç¹¥¤¤ÊÌý¤½¤Ð¤ò¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤Þ¤·¤¿
¡½¡½ÆÍÁ³¡¢¡Ø½µ¥×¥ì¡Ù¤«¤é¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¡©
¹áºä¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤ÎËÜ¾ì¤Ç¤¢¤ë½µ¥×¥ì¤µ¤ó¤«¤é¤ªÀ¼¤¬¤±¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯¸÷±É¤Ç¤·¤¿¡ª¡¡¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤«¤éÏ¢Íí¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¡¢»ä¤Ï¸¤¤Î»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸¤¤È°ì½ï¤Ë¡Ö¥ï¡¼¡ª¡¡¤ä¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤Ã¤Æ¥À¥Ã¥·¥å¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤Ç¤â¡¢ÎäÀÅ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤ÎËÜÊ¬¤ÏÀ¼Í¥¤Ê¤Î¤Ç¡¢¼çÀï¾ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¾ì½ê¤ÇÀï¤¦¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤ÈÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤â¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤«¤é¤Ë¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¿·¤·¤¤¼«Ê¬¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¥É¥¥É¥¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëºîÉÊ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¾¡¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤Æ¡¢»£±Æ¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¥°¥é¥Ó¥¢¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤½¤ó¤Ê¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¹áºä¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
¹áºä¡¡¥°¥é¥É¥ë¤µ¤ó¤Ê¤É¡¢¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î¥³¤ò¸«¤ë¤³¤È¤ÏÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£½÷À¤ÎÂÎ¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯Èþ¤·¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ý½ÑºîÉÊ¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SNS¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥³¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤¼Ì¿¿¤òÊÝÂ¸¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤¤¤Ä¤«¼«Ê¬¤¬»£¤é¤ì¤ë¤«¤â¤È¤«¡¢»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ê¡¢¤ß¤¿¤¤¤ÊÍ½´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¹áºä¡¡¤Þ¤µ¤«¤Þ¤µ¤«¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¼«Ê¬¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥í¥ó¤Ç²¿¤«¥°¥Ã¥º¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤¿¤Á¤ÈÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¡Ö¼Â¼Ì¤Î¥°¥Ã¥º¤¬Íß¤·¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦¤ªÀ¼¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¦¼ûÍ×¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤¤¤¤Ê¤ê¿åÃå¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½ÂÎ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹Ê¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤Æ¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê½àÈ÷¤ò¡©
¹áºä¡¡¿©»öÀ©¸Â¤ä¶Ú¥È¥ì¤Ç¸ºÎÌ¤Ï´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Â¤Ï¡¢»£±Æ¤ÎÁ°Æü¤Ë¤¢¤ëºîÉÊ¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê²ñ¾ì¤Ë¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ê¤´¤Ï¤ó¤¬¹ë²Ú¤Ê¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¥Ð¡¼¤Ã¤ÆÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤Ë¡¢»ä¤Ï¥¦¡¼¥í¥óÃã¤·¤«°û¤á¤Ê¤¯¤Æ¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢¤½¤Î¤«¤¤¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¾õÂÖ¤Ç»£±Æ¤ËÎ×¤á¤Þ¤·¤¿¡£Âç¹¥¤¤ÊÌý¤½¤Ð¤â¤«¤Ê¤ê¹µ¤¨¤Þ¤·¤¿¤è¡ª
¡½¡½¼Â¿©¤·¤¿Ìý¤½¤Ð¤òºÜ¤»¤ë¤¿¤á¤À¤±¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¤ò¤ª»ý¤Á¤Ê¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤â¤ó¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤â¤½¤âÌý¤½¤Ð¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¹áºä¡¡ÀÎ¡¢½ªÅÅ¤Ë¾è¤ì¤Ê¤¯¤Æ¥¿¥¯¥·¡¼¤Çµ¢¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¿¼Ìë¤Ê¤Î¤Ë¤³¤¦¤³¤¦¤ÈÌÀ¤«¤ê¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ãÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ªÅ¹¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
´ÇÈÄ¤ËÂç¤¤¯¡Ö¤¢¤Ö¤é¡Á¤á¤ó¡×¤Ã¤Æ½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤â¤¹¤´¤¯µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸åÆü¡¢ºÇ´ó¤ê¤Ç¤¢¤ëºù¾å¿å±Ø¤Ë¹ß¤êÎ©¤Ã¤Æ½Ð¹ç¤Ã¤¿¤Î¤¬¡Ö¤¢¤Ö¤é¡ÁÄâ¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤Î¤ªÅ¹¤¬¤¤Ã¤«¤±¤ÇÌý¤½¤Ð¤Ë¥Ï¥Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÏÌý¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¥é¡¼¥á¥ó¤ä¤Ä¤±ÌÍ¤ò¿©¤Ù¤ëµ¡²ñ¤¹¤é¾¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¤¢¤Ö¤é¡ÁÄâ¤µ¤ó¤Ç½é¤á¤ÆÌý¤½¤Ð¤ò¿©¤Ù¤Æ¡¢¤³¤ó¤Ê¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤éÌý¤½¤Ð½ä¤ê¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë300Å¹ÊÞ¤°¤é¤¤¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤¢¤Ö¤é¡ÁÄâ¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤ë¤ªÅ¹¤Ë½Ð¹ç¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÉÔÆ°¤Î1°Ì¤Ç¤¹¡£¤¤¤Þ¤À¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÁ´¿ÍÎà¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤ªÅ¹¤Ç¤¹¡£
¡½¡½»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤éÌý¤½¤Ð¤Ï¾¤¤·¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡©
¹áºä¡¡»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¿·½É2ÃúÌÜ¤Ë¤¢¤ë¡ÖÆù¶Ì¤½¤Ð ¤ª¤È¤É¡×¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÅ¹Ì¾¤Ë¡ÖÆù¡×¤Ã¤Æ¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÆÚ¥Ð¥é¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
ÆÚ¥Ð¥é¤ÎÌ£¤Ä¤±¤âÄ¶¤³¤Ã¤Æ¤ê¤Ç¡ÖÁ´¹ñ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸Á´°÷¹¥¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤³¤ì¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¸ºÎÌÌÀ¤±¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤·¤¿¡£¤ªÆù¤ÈÃº¿å²½Êª¡¢Î¾Êý¤ò´®Ç½¤Ç¤¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡ª
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡¿ Cory Williams¡¡¥Ø¥¢¡õ¥á¥¤¥¯¡¿°Ëº´Àé½©
¡ü¹áºä¤µ¤¡¡
5·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¡ÀéÍÕ¸©½Ð¿È¡¡
¿ÈÄ¹157Ñ¡¡·ì±Õ·¿¡áAB·¿¡¡
¼ñÌ£¡áÌý¤½¤ÐÅ¹½ä¤ê¡¢¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¡¡
ÆÃµ»¡á»÷´é³¨¤òÉÁ¤¯¤³¤È¡¢±Ë¤°¤³¤È¡¡
¡»¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤ä¥¢¥Ë¥á¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¥°¥ì¥¤¡Ù¤Ê¤É¤Ç¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Á¡¼Ìò¤òÌ³¤á¤ë¡£
¸ø¼°X¡Ú@atsugirisakitan¡Û¡¡
¸ø¼°Ìý¤½¤ÐInstagram¡Ú@konoyoisabura¡Û¡¡
¹áºä¤µ¤VOICE PHOTO BOOK¡Øºé¤¸Ø¤ì¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿HIROKAZU¡¡²Á³Ê¡¿1650±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¹áºä¤µ¤¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡Øºé¤¸Ø¤ì¡£¡Ù¡¡»£±Æ¡¿HIROKAZU¡¡²Á³Ê¡¿1100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÎëÌÚÂçµ®¡¡»£±Æ¡¿HIROKAZU