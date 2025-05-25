ラインメール青森vsBTOP北海道 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](プラスタ)
※13:00開始
主審:加藤正和
副審:松本瑛右、手塚優
<出場メンバー>
[ラインメール青森]
先発
GK 17 廣末陸
DF 2 斉藤諒
DF 15 田村陸
DF 27 佐久間駿希
MF 7 松本拓海
MF 22 朴勇志
MF 24 西坂斗和
MF 41 長嶋風太
FW 10 ベッサ
FW 13 有田光希
FW 20 平尾泰雅
控え
GK 21 池末知史
DF 33 貫真郷
DF 44 藤本裕也
MF 11 中原秀人
MF 14 宇高魁人
MF 16 原田虹輝
MF 4 住永翔
MF 8 山口和樹
FW 26 廣岡一樹
監督
原崎政人
[BTOP北海道]
先発
GK 21 梅田裕太
DF 3 石渡旭
DF 5 盛山斗来
DF 29 上田航平
DF 50 濱大耀
MF 6 西田悠人
MF 13 鈴木然
MF 25 宮原輝
MF 45 中尾慶心
FW 7 本塚聖也
FW 19 山田彩翔
控え
GK 1 矢野巧
DF 18 小川士夢
DF 23 大坪颯哉
MF 10 中村尚輝
MF 11 木村晟明
MF 14 高道勇壮
MF 4 大澤拓也
MF 8 鍋田秀斗
MF 99 勇碧
監督
矢野哲也
※13:00開始
主審:加藤正和
副審:松本瑛右、手塚優
<出場メンバー>
[ラインメール青森]
先発
GK 17 廣末陸
DF 2 斉藤諒
DF 15 田村陸
DF 27 佐久間駿希
MF 7 松本拓海
MF 22 朴勇志
MF 24 西坂斗和
MF 41 長嶋風太
FW 10 ベッサ
FW 13 有田光希
FW 20 平尾泰雅
控え
GK 21 池末知史
DF 33 貫真郷
DF 44 藤本裕也
MF 11 中原秀人
MF 14 宇高魁人
MF 4 住永翔
MF 8 山口和樹
FW 26 廣岡一樹
監督
原崎政人
[BTOP北海道]
先発
GK 21 梅田裕太
DF 3 石渡旭
DF 5 盛山斗来
DF 29 上田航平
DF 50 濱大耀
MF 6 西田悠人
MF 13 鈴木然
MF 25 宮原輝
MF 45 中尾慶心
FW 7 本塚聖也
FW 19 山田彩翔
控え
GK 1 矢野巧
DF 18 小川士夢
DF 23 大坪颯哉
MF 10 中村尚輝
MF 11 木村晟明
MF 14 高道勇壮
MF 4 大澤拓也
MF 8 鍋田秀斗
MF 99 勇碧
監督
矢野哲也