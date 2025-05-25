福山シティFCvsFC徳島 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](Eピース)
※13:00開始
主審:金渕佑亮
副審:正木篤志、松尾明徳
<出場メンバー>
[福山シティFC]
先発
GK 1 菊地大輝
DF 6 高田健吾
DF 7 藤井敦仁
DF 30 澤田健太
DF 39 代健司
MF 11 高橋大樹
MF 16 深田竜大
MF 17 角田薫平
MF 22 松井治輝
MF 26 野濱友哉
FW 29 大久保龍一
控え
GK 31 松野輝樹
DF 15 荻野元伸
DF 3 平松遼太郎
MF 14 若宮健人
MF 20 田口駿
MF 33 杉浦力斗
MF 8 塚田裕介
FW 10 吉井佑将
FW 9 ソン・ホギョン
監督
小谷野拓夢
[FC徳島]
先発
GK 1 渥美拓也
DF 2 カン・ギョフン
DF 5 倉員宏人
DF 6 山本直
DF 17 前野恵吾
MF 11 谷山湧人
MF 15 加藤和尊
MF 16 佐田正舟
MF 44 近藤蔵波
FW 7 出岡大輝
FW 10 藤原志龍
控え
GK 30 吉田裕翔
DF 3 富永涼大
DF 32 佐藤敬太
MF 13 大坪蘭
MF 14 馬場雄大
MF 8 姫田耕大
FW 18 チョン・ゴン
FW 4 肥田稜平
FW 9 瀧本高志
監督
羽地登志晃
※13:00開始
主審:金渕佑亮
副審:正木篤志、松尾明徳
<出場メンバー>
[福山シティFC]
先発
GK 1 菊地大輝
DF 6 高田健吾
DF 7 藤井敦仁
DF 30 澤田健太
DF 39 代健司
MF 11 高橋大樹
MF 16 深田竜大
MF 17 角田薫平
MF 22 松井治輝
MF 26 野濱友哉
FW 29 大久保龍一
控え
GK 31 松野輝樹
DF 15 荻野元伸
DF 3 平松遼太郎
MF 14 若宮健人
MF 33 杉浦力斗
MF 8 塚田裕介
FW 10 吉井佑将
FW 9 ソン・ホギョン
監督
小谷野拓夢
[FC徳島]
先発
GK 1 渥美拓也
DF 2 カン・ギョフン
DF 5 倉員宏人
DF 6 山本直
DF 17 前野恵吾
MF 11 谷山湧人
MF 15 加藤和尊
MF 16 佐田正舟
MF 44 近藤蔵波
FW 7 出岡大輝
FW 10 藤原志龍
控え
GK 30 吉田裕翔
DF 3 富永涼大
DF 32 佐藤敬太
MF 13 大坪蘭
MF 14 馬場雄大
MF 8 姫田耕大
FW 18 チョン・ゴン
FW 4 肥田稜平
FW 9 瀧本高志
監督
羽地登志晃