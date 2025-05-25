横浜FCvs柏 スタメン発表
[5.25 J1第18節](ニッパツ)
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 鈴木武蔵
MF 20 村田透馬
MF 33 室井彗佑
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 6 駒井善成
MF 17 新井瑞希
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
監督
四方田修平
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 9 細谷真大
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 22 野田裕喜
MF 11 渡井理己
MF 19 仲間隼斗
MF 33 白井永地
MF 39 中川敦瑛
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス
※14:00開始
主審:今村義朗
<出場メンバー>
[横浜FC]
先発
GK 21 市川暉記
DF 2 ンドカ・ボニフェイス
DF 16 伊藤槙人
DF 30 山崎浩介
MF 4 ユーリ・ララ
MF 7 鈴木武蔵
MF 20 村田透馬
MF 33 室井彗佑
MF 48 新保海鈴
MF 76 山田康太
FW 91 ルキアン
控え
GK 1 フェリペ・メギオラーロ
DF 3 鈴木準弥
DF 5 福森晃斗
DF 22 岩武克弥
MF 17 新井瑞希
MF 39 遠藤貴成
FW 9 櫻川ソロモン
FW 13 小川慶治朗
監督
四方田修平
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 4 古賀太陽
DF 5 田中隼人
DF 42 原田亘
MF 6 山田雄士
MF 8 小泉佳穂
MF 14 小屋松知哉
MF 24 久保藤次郎
MF 27 熊坂光希
FW 9 細谷真大
FW 18 垣田裕暉
控え
GK 46 松本健太
DF 3 ジエゴ
DF 22 野田裕喜
MF 11 渡井理己
MF 19 仲間隼斗
MF 33 白井永地
MF 39 中川敦瑛
FW 15 木下康介
FW 37 中島舜
監督
リカルド・ロドリゲス