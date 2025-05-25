[5.25 J1第18節](ニッパツ)

※14:00開始

主審:今村義朗

<出場メンバー>

[横浜FC]

先発

GK 21 市川暉記

DF 2 ンドカ・ボニフェイス

DF 16 伊藤槙人

DF 30 山崎浩介

MF 4 ユーリ・ララ

MF 7 鈴木武蔵

MF 20 村田透馬

MF 33 室井彗佑

MF 48 新保海鈴

MF 76 山田康太

FW 91 ルキアン

控え

GK 1 フェリペ・メギオラーロ

DF 3 鈴木準弥

DF 5 福森晃斗

DF 22 岩武克弥

MF 6 駒井善成

MF 17 新井瑞希

MF 39 遠藤貴成

FW 9 櫻川ソロモン

FW 13 小川慶治朗

監督

四方田修平

[柏レイソル]

先発

GK 25 小島亨介

DF 4 古賀太陽

DF 5 田中隼人

DF 42 原田亘

MF 6 山田雄士

MF 8 小泉佳穂

MF 14 小屋松知哉

MF 24 久保藤次郎

MF 27 熊坂光希

FW 9 細谷真大

FW 18 垣田裕暉

控え

GK 46 松本健太

DF 3 ジエゴ

DF 22 野田裕喜

MF 11 渡井理己

MF 19 仲間隼斗

MF 33 白井永地

MF 39 中川敦瑛

FW 15 木下康介

FW 37 中島舜

監督

リカルド・ロドリゲス