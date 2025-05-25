FCバレイン下関vs環太平洋大FC スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](SV下関)
※13:00開始
主審:西山貴生
副審:村田裕介、藤田優
<出場メンバー>
[FCバレイン下関]
先発
GK 16 可知俊哉
DF 4 轟凌磨
DF 5 半田勘太朗
DF 21 金子遼太郎
DF 66 疋田優人
MF 6 野田昌秀
MF 10 稗田凌太
MF 11 野見山楽斗
MF 14 戸田海人
MF 23 佐藤颯汰
FW 8 原崎颯
控え
GK 31 チョ・ジュンサン
DF 44 川前陽斗
MF 18 吉田竜樹
MF 20 稗田圭吾
MF 24 坂田真己翔
MF 91 高橋勇馬
FW 29 上村音生
FW 9 岸田和人
FW 99 藤本翔
監督
福原康太
[環太平洋大FC]
先発
GK 1 堀之内隆正
DF 2 妹尾将史
DF 3 井上碧斗
DF 4 河村慶
DF 5 海老沼慶士
MF 6 山並仁貴
MF 8 橋天飛磨
MF 10 川上蒼太
FW 7 堀口海嵐
FW 11 大野公瑛
FW 14 角田京勇
控え
GK 12 黒瀬朋希
DF 22 長倉晴南
DF 23 橋本歩空
MF 15 井手拓斗
MF 17 藤原悠亮
FW 13 高橋直也
FW 18 小宮一馬
FW 20 池田怜以
FW 9 西谷大彪
監督
降屋丞
※13:00開始
主審:西山貴生
副審:村田裕介、藤田優
<出場メンバー>
[FCバレイン下関]
先発
GK 16 可知俊哉
DF 4 轟凌磨
DF 5 半田勘太朗
DF 21 金子遼太郎
DF 66 疋田優人
MF 6 野田昌秀
MF 10 稗田凌太
MF 11 野見山楽斗
MF 14 戸田海人
MF 23 佐藤颯汰
FW 8 原崎颯
控え
GK 31 チョ・ジュンサン
DF 44 川前陽斗
MF 18 吉田竜樹
MF 24 坂田真己翔
MF 91 高橋勇馬
FW 29 上村音生
FW 9 岸田和人
FW 99 藤本翔
監督
福原康太
[環太平洋大FC]
先発
GK 1 堀之内隆正
DF 2 妹尾将史
DF 3 井上碧斗
DF 4 河村慶
DF 5 海老沼慶士
MF 6 山並仁貴
MF 8 橋天飛磨
MF 10 川上蒼太
FW 7 堀口海嵐
FW 11 大野公瑛
FW 14 角田京勇
控え
GK 12 黒瀬朋希
DF 22 長倉晴南
DF 23 橋本歩空
MF 15 井手拓斗
MF 17 藤原悠亮
FW 13 高橋直也
FW 18 小宮一馬
FW 20 池田怜以
FW 9 西谷大彪
監督
降屋丞