アルテリーヴォ和歌山vsFC BASARA HYOGO スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](紀三井寺)
※13:00開始
主審:本多文哉
副審:荒上修人、大峽諭
<出場メンバー>
[アルテリーヴォ和歌山]
先発
GK 31 磯部勘太
DF 15 大迫武早志
DF 17 下間蓮之介
DF 23 中山和紀
DF 25 高木颯太
MF 7 桑島良汰
MF 20 山瀬翔輝
MF 26 日根野達海
MF 27 向井颯
MF 28 植村友哉
FW 10 北野純也
控え
GK 41 湊大芽
DF 19 中島雅尭
DF 5 二木勇樹
MF 16 杉浦晃太
MF 29 楢本唯翔
MF 6 柴田悠登
MF 8 大野幹生
FW 11 新田航士
FW 14 操希翔
監督
三枝寛和
[FC BASARA HYOGO]
先発
GK 21 清水圭介
DF 4 山田隼輔
DF 20 倉田流宇
DF 23 ヨム・テファン
DF 29 鍵山慶司
MF 8 小延将大
MF 10 林洋毅
MF 15 福西毅也
MF 31 中坂勇哉
FW 9 松原大芽
FW 26 五十嵐理人
控え
GK 1 鶴田海人
DF 2 毛利隼
DF 5 岸本駿朔
DF 6 俣野亜以己
MF 14 佐藤陽太
MF 17 佐藤翼丞
MF 27 大矢悠太郎
FW 11 藤光翔
FW 19 古谷三国
監督
荒川友康
※13:00開始
主審:本多文哉
副審:荒上修人、大峽諭
<出場メンバー>
[アルテリーヴォ和歌山]
先発
GK 31 磯部勘太
DF 15 大迫武早志
DF 17 下間蓮之介
DF 23 中山和紀
DF 25 高木颯太
MF 7 桑島良汰
MF 20 山瀬翔輝
MF 26 日根野達海
MF 27 向井颯
MF 28 植村友哉
FW 10 北野純也
控え
GK 41 湊大芽
DF 19 中島雅尭
DF 5 二木勇樹
MF 16 杉浦晃太
MF 6 柴田悠登
MF 8 大野幹生
FW 11 新田航士
FW 14 操希翔
監督
三枝寛和
[FC BASARA HYOGO]
先発
GK 21 清水圭介
DF 4 山田隼輔
DF 20 倉田流宇
DF 23 ヨム・テファン
DF 29 鍵山慶司
MF 8 小延将大
MF 10 林洋毅
MF 15 福西毅也
MF 31 中坂勇哉
FW 9 松原大芽
FW 26 五十嵐理人
控え
GK 1 鶴田海人
DF 2 毛利隼
DF 5 岸本駿朔
DF 6 俣野亜以己
MF 14 佐藤陽太
MF 17 佐藤翼丞
MF 27 大矢悠太郎
FW 11 藤光翔
FW 19 古谷三国
監督
荒川友康