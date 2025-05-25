[5.25 天皇杯1回戦](紀三井寺)

※13:00開始

主審:本多文哉

副審:荒上修人、大峽諭

<出場メンバー>

[アルテリーヴォ和歌山]

先発

GK 31 磯部勘太

DF 15 大迫武早志

DF 17 下間蓮之介

DF 23 中山和紀

DF 25 高木颯太

MF 7 桑島良汰

MF 20 山瀬翔輝

MF 26 日根野達海

MF 27 向井颯

MF 28 植村友哉

FW 10 北野純也

控え

GK 41 湊大芽

DF 19 中島雅尭

DF 5 二木勇樹

MF 16 杉浦晃太

MF 29 楢本唯翔

MF 6 柴田悠登

MF 8 大野幹生

FW 11 新田航士

FW 14 操希翔

監督

三枝寛和

[FC BASARA HYOGO]

先発

GK 21 清水圭介

DF 4 山田隼輔

DF 20 倉田流宇

DF 23 ヨム・テファン

DF 29 鍵山慶司

MF 8 小延将大

MF 10 林洋毅

MF 15 福西毅也

MF 31 中坂勇哉

FW 9 松原大芽

FW 26 五十嵐理人

控え

GK 1 鶴田海人

DF 2 毛利隼

DF 5 岸本駿朔

DF 6 俣野亜以己

MF 14 佐藤陽太

MF 17 佐藤翼丞

MF 27 大矢悠太郎

FW 11 藤光翔

FW 19 古谷三国

監督

荒川友康