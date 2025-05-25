[5.25 天皇杯1回戦](沖縄県陸)

※13:00開始

主審:村田裕紀

副審:松井健太郎、大藤翔平

<出場メンバー>

[沖縄SV]

先発

GK 1 花田力

DF 3 藤崎将汰

DF 4 矢口駿太郎

DF 8 沼田圭悟

DF 15 大野篤生

MF 14 高塩隼生

MF 20 冨久田和真

MF 27 下口竜空

MF 29 村田達哉

FW 18 上野瑶介

FW 34 川中健太

控え

GK 31 宮崎浩太朗

DF 2 水越陽也

DF 26 山田涼太

DF 5 松下大祐

DF 6 石田仁志

MF 16 有田朱里

MF 32 荒井秀賀

FW 17 片山雄斗

FW 19 安藤阿雄依

監督

小野木玲

[ヴェルスパ大分]

先発

GK 23 豊田純平

DF 4 西村大吾

DF 21 平山裕也

DF 24 佐藤駿介

DF 26 大川和貴

MF 6 石上輝

MF 7 重田快

MF 10 福満隆貴

MF 20 武沢一翔

MF 25 高山優

FW 87 金崎夢生

控え

GK 1 姫野昂志

DF 2 浜崎拓磨

DF 5 池内龍哉

MF 14 山崎一帆

MF 22 瓜生昂勢

MF 28 鈴木浩人

FW 18 佐々木翔

FW 29 矢野佑介

FW 9 今村優介

監督

中村元