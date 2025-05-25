沖縄SVvsヴェルスパ大分 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](沖縄県陸)
※13:00開始
主審:村田裕紀
副審:松井健太郎、大藤翔平
<出場メンバー>
[沖縄SV]
先発
GK 1 花田力
DF 3 藤崎将汰
DF 4 矢口駿太郎
DF 8 沼田圭悟
DF 15 大野篤生
MF 14 高塩隼生
MF 20 冨久田和真
MF 27 下口竜空
MF 29 村田達哉
FW 18 上野瑶介
FW 34 川中健太
控え
GK 31 宮崎浩太朗
DF 2 水越陽也
DF 26 山田涼太
DF 5 松下大祐
DF 6 石田仁志
MF 16 有田朱里
MF 32 荒井秀賀
FW 17 片山雄斗
FW 19 安藤阿雄依
監督
小野木玲
[ヴェルスパ大分]
先発
GK 23 豊田純平
DF 4 西村大吾
DF 21 平山裕也
DF 24 佐藤駿介
DF 26 大川和貴
MF 6 石上輝
MF 7 重田快
MF 10 福満隆貴
MF 20 武沢一翔
MF 25 高山優
FW 87 金崎夢生
控え
GK 1 姫野昂志
DF 2 浜崎拓磨
DF 5 池内龍哉
MF 14 山崎一帆
MF 22 瓜生昂勢
MF 28 鈴木浩人
FW 18 佐々木翔
FW 29 矢野佑介
FW 9 今村優介
監督
中村元
※13:00開始
主審:村田裕紀
副審:松井健太郎、大藤翔平
<出場メンバー>
[沖縄SV]
先発
GK 1 花田力
DF 3 藤崎将汰
DF 4 矢口駿太郎
DF 8 沼田圭悟
DF 15 大野篤生
MF 14 高塩隼生
MF 20 冨久田和真
MF 27 下口竜空
MF 29 村田達哉
FW 18 上野瑶介
FW 34 川中健太
控え
GK 31 宮崎浩太朗
DF 2 水越陽也
DF 26 山田涼太
DF 5 松下大祐
MF 16 有田朱里
MF 32 荒井秀賀
FW 17 片山雄斗
FW 19 安藤阿雄依
監督
小野木玲
[ヴェルスパ大分]
先発
GK 23 豊田純平
DF 4 西村大吾
DF 21 平山裕也
DF 24 佐藤駿介
DF 26 大川和貴
MF 6 石上輝
MF 7 重田快
MF 10 福満隆貴
MF 20 武沢一翔
MF 25 高山優
FW 87 金崎夢生
控え
GK 1 姫野昂志
DF 2 浜崎拓磨
DF 5 池内龍哉
MF 14 山崎一帆
MF 22 瓜生昂勢
MF 28 鈴木浩人
FW 18 佐々木翔
FW 29 矢野佑介
FW 9 今村優介
監督
中村元