金沢vs中京大 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](ゴースタ)
※13:00開始
主審:西田裕貴
副審:竹田明弘、塚田健太
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
DF 5 櫻井風我
DF 6 ジェフェルソン・ジャリ
DF 20 長倉颯
DF 29 宮崎海冬
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 30 大谷駿斗
控え
GK 31 上田樹
GK 60 久保賢也
DF 38 山本義道
MF 24 西谷和希
MF 26 村田迅
FW 10 パトリック
FW 49 大澤朋也
監督
伊藤彰
[中京大]
先発
GK 30 谷直将
DF 2 折出幸大
DF 3 原田渉夢
DF 5 田上涼太
DF 22 那須琳斗
MF 6 荒井貫太
MF 7 屋嘉比奏汰
MF 10 武藤寛
MF 13 小林嘉人
MF 18 伊藤大和
FW 11 光本和馬
控え
GK 1 東下茅広
DF 19 西村海希
DF 21 元木湊大
DF 32 小田切祐真
MF 15 大重優斗
MF 28 西森悠斗
MF 29 加藤佑基
MF 4 出水志耀
FW 24 森田尚人
監督
吉井直人
※13:00開始
主審:西田裕貴
副審:竹田明弘、塚田健太
<出場メンバー>
[ツエーゲン金沢]
先発
GK 1 白井裕人
DF 4 松本大輔
DF 5 櫻井風我
DF 6 ジェフェルソン・ジャリ
DF 20 長倉颯
DF 29 宮崎海冬
MF 15 西谷優希
MF 23 四宮悠成
MF 41 嶋田慎太郎
FW 9 土信田悠生
FW 30 大谷駿斗
控え
GK 31 上田樹
GK 60 久保賢也
DF 38 山本義道
MF 24 西谷和希
FW 10 パトリック
FW 49 大澤朋也
監督
伊藤彰
[中京大]
先発
GK 30 谷直将
DF 2 折出幸大
DF 3 原田渉夢
DF 5 田上涼太
DF 22 那須琳斗
MF 6 荒井貫太
MF 7 屋嘉比奏汰
MF 10 武藤寛
MF 13 小林嘉人
MF 18 伊藤大和
FW 11 光本和馬
控え
GK 1 東下茅広
DF 19 西村海希
DF 21 元木湊大
DF 32 小田切祐真
MF 15 大重優斗
MF 28 西森悠斗
MF 29 加藤佑基
MF 4 出水志耀
FW 24 森田尚人
監督
吉井直人