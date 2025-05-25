[5.25 天皇杯1回戦](ゴースタ)

※13:00開始

主審:西田裕貴

副審:竹田明弘、塚田健太

<出場メンバー>

[ツエーゲン金沢]

先発

GK 1 白井裕人

DF 4 松本大輔

DF 5 櫻井風我

DF 6 ジェフェルソン・ジャリ

DF 20 長倉颯

DF 29 宮崎海冬

MF 15 西谷優希

MF 23 四宮悠成

MF 41 嶋田慎太郎

FW 9 土信田悠生

FW 30 大谷駿斗

控え

GK 31 上田樹

GK 60 久保賢也

DF 38 山本義道

MF 24 西谷和希

MF 26 村田迅

FW 10 パトリック

FW 49 大澤朋也

監督

伊藤彰

[中京大]

先発

GK 30 谷直将

DF 2 折出幸大

DF 3 原田渉夢

DF 5 田上涼太

DF 22 那須琳斗

MF 6 荒井貫太

MF 7 屋嘉比奏汰

MF 10 武藤寛

MF 13 小林嘉人

MF 18 伊藤大和

FW 11 光本和馬

控え

GK 1 東下茅広

DF 19 西村海希

DF 21 元木湊大

DF 32 小田切祐真

MF 15 大重優斗

MF 28 西森悠斗

MF 29 加藤佑基

MF 4 出水志耀

FW 24 森田尚人

監督

吉井直人