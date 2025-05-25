[5.25 天皇杯1回戦](サンアル)

※13:00開始

主審:中山友希

副審:鈴木規志、高橋悠

<出場メンバー>

[松本山雅FC]

先発

GK 35 神田渉馬

DF 4 高橋祥平

DF 16 宮部大己

DF 47 チアゴ・サンタナ

DF 49 本間ジャスティン

MF 13 石山青空

MF 17 山本龍平

MF 30 國分龍司

MF 34 稲福卓

MF 41 村越凱光

FW 11 浅川隼人

控え

GK 1 大内一生

DF 40 樋口大輝

DF 44 野々村鷹人

MF 10 菊井悠介

MF 15 山本康裕

MF 20 前田陸王

MF 36 松村厳

FW 29 ルーカス・バルガス

FW 42 田中想来

監督

早川知伸

[FC大阪]

先発

GK 1 山本透衣

DF 3 川上竜

DF 16 橋本陸

DF 23 秋山拓也

DF 37 堤奏一郎

MF 24 佐藤諒

MF 25 武井成豪

MF 27 澤崎凌大

MF 51 西村真祈

FW 7 木匠貴大

FW 39 望月想空

控え

GK 31 菅原大道

DF 22 林田魁斗

DF 6 舘野俊祐

MF 18 夏川大和

MF 19 増田隼司

MF 20 堀越大蔵

MF 33 禹相皓

FW 88 松本孝平

FW 9 島田拓海

監督

大嶽直人