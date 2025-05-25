松本vsFC大阪 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](サンアル)
※13:00開始
主審:中山友希
副審:鈴木規志、高橋悠
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 35 神田渉馬
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 47 チアゴ・サンタナ
DF 49 本間ジャスティン
MF 13 石山青空
MF 17 山本龍平
MF 30 國分龍司
MF 34 稲福卓
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
控え
GK 1 大内一生
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 10 菊井悠介
MF 15 山本康裕
MF 20 前田陸王
MF 36 松村厳
FW 29 ルーカス・バルガス
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 24 佐藤諒
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
MF 51 西村真祈
FW 7 木匠貴大
FW 39 望月想空
控え
GK 31 菅原大道
DF 22 林田魁斗
DF 6 舘野俊祐
MF 18 夏川大和
MF 19 増田隼司
MF 20 堀越大蔵
MF 33 禹相皓
FW 88 松本孝平
FW 9 島田拓海
監督
大嶽直人
※13:00開始
主審:中山友希
副審:鈴木規志、高橋悠
<出場メンバー>
[松本山雅FC]
先発
GK 35 神田渉馬
DF 4 高橋祥平
DF 16 宮部大己
DF 47 チアゴ・サンタナ
DF 49 本間ジャスティン
MF 13 石山青空
MF 17 山本龍平
MF 30 國分龍司
MF 34 稲福卓
MF 41 村越凱光
FW 11 浅川隼人
控え
GK 1 大内一生
DF 40 樋口大輝
DF 44 野々村鷹人
MF 15 山本康裕
MF 20 前田陸王
MF 36 松村厳
FW 29 ルーカス・バルガス
FW 42 田中想来
監督
早川知伸
[FC大阪]
先発
GK 1 山本透衣
DF 3 川上竜
DF 16 橋本陸
DF 23 秋山拓也
DF 37 堤奏一郎
MF 24 佐藤諒
MF 25 武井成豪
MF 27 澤崎凌大
MF 51 西村真祈
FW 7 木匠貴大
FW 39 望月想空
控え
GK 31 菅原大道
DF 22 林田魁斗
DF 6 舘野俊祐
MF 18 夏川大和
MF 19 増田隼司
MF 20 堀越大蔵
MF 33 禹相皓
FW 88 松本孝平
FW 9 島田拓海
監督
大嶽直人