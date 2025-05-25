福島vs東京国際大 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](とうスタ)
※13:00開始
主審:平塚将哲
副審:林可人、橋本真光
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 25 當麻颯
DF 3 松長根悠仁
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
MF 6 上畑佑平士
FW 15 飯島陸
FW 29 石井稜真
FW 9 清水一雅
監督
寺田周平
[東京国際大]
先発
GK 12 北橋将治
DF 2 松川祐希
DF 5 大沼龍我
DF 15 花松隆之祐
DF 17 濱崎聡馬
MF 6 佐藤柊椰
MF 11 神谷悠介
MF 13 金子颯太
MF 14 足立陽
FW 7 齋藤晴
FW 10 古谷柊介
控え
GK 1 大畑神唯
DF 20 猪狩鉄太
DF 22 大坪聖央
DF 24 松井イライジャ博登
MF 26 高木大和
MF 27 伊達歩由登
MF 8 中村拓夢
FW 18 山本将太
FW 9 小西利空
監督
前田秀樹
※13:00開始
主審:平塚将哲
副審:林可人、橋本真光
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 17 藤谷匠
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 10 森晃太
FW 14 中村翼
FW 40 樋口寛規
控え
GK 31 安西駿
DF 25 當麻颯
DF 3 松長根悠仁
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 15 飯島陸
FW 29 石井稜真
FW 9 清水一雅
監督
寺田周平
[東京国際大]
先発
GK 12 北橋将治
DF 2 松川祐希
DF 5 大沼龍我
DF 15 花松隆之祐
DF 17 濱崎聡馬
MF 6 佐藤柊椰
MF 11 神谷悠介
MF 13 金子颯太
MF 14 足立陽
FW 7 齋藤晴
FW 10 古谷柊介
控え
GK 1 大畑神唯
DF 20 猪狩鉄太
DF 22 大坪聖央
DF 24 松井イライジャ博登
MF 26 高木大和
MF 27 伊達歩由登
MF 8 中村拓夢
FW 18 山本将太
FW 9 小西利空
監督
前田秀樹