[5.25 天皇杯1回戦](とうスタ)

※13:00開始

主審:平塚将哲

副審:林可人、橋本真光

<出場メンバー>

[福島ユナイテッドFC]

先発

GK 1 上田智輝

DF 17 藤谷匠

DF 23 安在達弥

DF 27 野末学

DF 28 鈴直樹

MF 7 針谷岳晃

MF 20 城定幹大

MF 30 狩野海晟

FW 10 森晃太

FW 14 中村翼

FW 40 樋口寛規

控え

GK 31 安西駿

DF 25 當麻颯

DF 3 松長根悠仁

MF 37 由井航太

MF 38 粟野健翔

MF 6 上畑佑平士

FW 15 飯島陸

FW 29 石井稜真

FW 9 清水一雅

監督

寺田周平

[東京国際大]

先発

GK 12 北橋将治

DF 2 松川祐希

DF 5 大沼龍我

DF 15 花松隆之祐

DF 17 濱崎聡馬

MF 6 佐藤柊椰

MF 11 神谷悠介

MF 13 金子颯太

MF 14 足立陽

FW 7 齋藤晴

FW 10 古谷柊介

控え

GK 1 大畑神唯

DF 20 猪狩鉄太

DF 22 大坪聖央

DF 24 松井イライジャ博登

MF 26 高木大和

MF 27 伊達歩由登

MF 8 中村拓夢

FW 18 山本将太

FW 9 小西利空

監督

前田秀樹