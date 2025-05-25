[5.25 天皇杯1回戦](アース群馬サ)

※13:00開始

主審:山田昌輝

副審:田尻智計、長田望

<出場メンバー>

[ザスパ群馬]

先発

GK 13 近藤壱成

DF 4 船橋勇真

DF 14 菊地健太

DF 25 中野力瑠

DF 30 小柳達司

MF 20 下川太陽

MF 23 小野関虎之介

MF 37 瀬畠義成

FW 2 田頭亮太

FW 10 高澤優也

FW 18 田中翔太

控え

GK 21 キム・ジェヒ

DF 22 高橋勇利也

DF 24 新井夢功

MF 17 山中惇希

MF 27 藤村怜

MF 35 玉城大志

MF 8 山内陸

FW 38 小西宏登

FW 9 青木翔大

監督

沖田優

[法政大]

先発

GK 21 寺田周太

DF 5 大迫蒼人

DF 6 薬師田澪

DF 17 長田涼平

DF 20 梅津龍之介

MF 14 松村晃助

MF 15 小倉幸成

MF 30 峯野倖

MF 33 島田春人

FW 9 相澤デイビッド

FW 27 小湊絆

控え

GK 1 川崎淳

DF 3 日高華杜

MF 11 小池直矢

MF 32 菅原太一

MF 4 塩田悠人

MF 7 大畑凜生

FW 10 洪怜鎭

FW 25 前田康尋

FW 36 大久保祐希

監督

柳沢将之