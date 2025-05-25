群馬vs法政大 スタメン発表
[5.25 天皇杯1回戦](アース群馬サ)
※13:00開始
主審:山田昌輝
副審:田尻智計、長田望
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 4 船橋勇真
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
DF 30 小柳達司
MF 20 下川太陽
MF 23 小野関虎之介
MF 37 瀬畠義成
FW 2 田頭亮太
FW 10 高澤優也
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 22 高橋勇利也
DF 24 新井夢功
MF 17 山中惇希
MF 27 藤村怜
MF 35 玉城大志
MF 8 山内陸
FW 38 小西宏登
FW 9 青木翔大
監督
沖田優
[法政大]
先発
GK 21 寺田周太
DF 5 大迫蒼人
DF 6 薬師田澪
DF 17 長田涼平
DF 20 梅津龍之介
MF 14 松村晃助
MF 15 小倉幸成
MF 30 峯野倖
MF 33 島田春人
FW 9 相澤デイビッド
FW 27 小湊絆
控え
GK 1 川崎淳
DF 3 日高華杜
MF 11 小池直矢
MF 32 菅原太一
MF 4 塩田悠人
MF 7 大畑凜生
FW 10 洪怜鎭
FW 25 前田康尋
FW 36 大久保祐希
監督
柳沢将之
※13:00開始
主審:山田昌輝
副審:田尻智計、長田望
<出場メンバー>
[ザスパ群馬]
先発
GK 13 近藤壱成
DF 4 船橋勇真
DF 14 菊地健太
DF 25 中野力瑠
DF 30 小柳達司
MF 20 下川太陽
MF 23 小野関虎之介
MF 37 瀬畠義成
FW 2 田頭亮太
FW 10 高澤優也
FW 18 田中翔太
控え
GK 21 キム・ジェヒ
DF 22 高橋勇利也
DF 24 新井夢功
MF 27 藤村怜
MF 35 玉城大志
MF 8 山内陸
FW 38 小西宏登
FW 9 青木翔大
監督
沖田優
[法政大]
先発
GK 21 寺田周太
DF 5 大迫蒼人
DF 6 薬師田澪
DF 17 長田涼平
DF 20 梅津龍之介
MF 14 松村晃助
MF 15 小倉幸成
MF 30 峯野倖
MF 33 島田春人
FW 9 相澤デイビッド
FW 27 小湊絆
控え
GK 1 川崎淳
DF 3 日高華杜
MF 11 小池直矢
MF 32 菅原太一
MF 4 塩田悠人
MF 7 大畑凜生
FW 10 洪怜鎭
FW 25 前田康尋
FW 36 大久保祐希
監督
柳沢将之