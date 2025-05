¥Þ¥ë¥Á¥¯¥í¥¹Ž¥¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Æ¥£¥Ã¥·¥åŽ¥¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Î3ÅÀ¥»¥Ã¥È¡ª¥¨¥¤¥Ö¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡Ø¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¡Ù¥°¥Ã¥º¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó

お部屋探しのエイブルでは、2025年5月25日(日)〜6月7日(土)までの期間、エイブル公式X(旧Twitter)にてプレゼントキャンペーンを開催!

エイブル公式X(旧Twitter)をフォローし、対象の投稿をリポストすると、抽選で14名にエイブルオリジナル『ディズニープリンセス』デザイングッズ3点セットがあたります☆

エイブルオリジナル『ディズニープリンセス』グッズプレゼントキャンペーン

実施期間:2025年5月25日(日)〜6月7日(土)23:59まで

当選人数:抽選で合計14名様

応募条件:

1)エイブル公式Xアカウントをフォローしていること

2)実施期間内に対象のキャンペーン投稿をリポストしていること

キャンペーン参加方法:

1)エイブル公式X @able826 (旧:Twitter)をフォロー

2)実施期間内に対象のキャンペーン投稿をリポスト

3)キャンペーンページでX(旧:Twitter)を連携して結果を確認

4)後日当選者にはフォームにご入力いただいた住所宛てに賞品を郵送

※賞品はキャンペーン終了後1ヶ月以内を目途に郵送を予定。詳しくは、エイブル公式Xアカウントをご確認ください。

いろいろな場所で活躍する便利グッズがセットで当たるチャンス

抽選で14名様にエイブルオリジナルプリンセスデザインの

マルチクロス・スポンジ・ボックスティッシュをセットでプレゼント 【応募方法】

@able826 をフォロー

この投稿をリポストする

© Disney

お部屋探しのエイブルは、エイブルオリジナルのディズニーデザイングッズが当たるSNSキャンペーンを開催!

今回はおうちで使えるディズニープリンセス デザイングッズ3点セットが当たります。

さらに参加者全員にディズニープリンセスデザインのスマホ用壁紙をプレゼント!

マルチクロス

スマートフォンやパソコンの画面をきれいに拭けるマルチクロス。

8人のディズニープリンセスが草花と一緒に描かれています。

『眠れる森の美女』のオーロラ姫、『ポカホンタス』のポカホンタス、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、『プリンセスと魔法のキス』のティアナ、『美女と野獣』のベル、『リトル・マーメイド』のアリエル、『白雪姫』の白雪姫、『モアナと伝説の海』のモアナ。

オーロラ姫はブライア・ローズとして暮らしていた頃の装い、アリエルはピンクのドレス姿とファン心をくすぐるデザインに。

エイブルのロゴがアクセントになっています。

マイクロファイバー製のマルチクロスは、細かなホコリや汚れを取るのに活躍!

メガネやガラス面の拭き取りにも便利です。

ボックスティッシュ

ディズニープリンセスデザインのボックスティッシュ。

そのまま置いておくと生活感が出るボックスティッシュも、ディズニープリンセス柄ならおしゃれなインテリアに!

『白雪姫』の白雪姫、『シンデレラ』のシンデレラ、『眠れる森の美女』のオーロラ姫、『リトル・マーメイド』のアリエル、『美女と野獣』のベル、『アラジン』のジャスミン、『塔の上のラプンツェル』のラプンツェル、7人のディズニープリンセスが水彩画のようなタッチで描かれています。

ポーズ違いのプリンセスのアートもあり、じっくり眺めたくなる美しさです。

スポンジ

ディズニープリンセス、シンデレラデザインのスポンジ。

表面にシンデレラの美しい横顔をデザインしています。

スポンジ部分はシンデレラのドレスのようなブルーです。

片手に収まるコンパクトなサイズ感。

食器洗いにはもちろん、洗面台に置いておくのもおすすめです。

【予告】次回SNSキャンペーンのお知らせ

6月からのキャンぺーンをお知らせ!

2025年6月下旬からエイブル公式Xのフォロー&リポストで抽選で46名様にエイブルオリジナル「ベイマックス」デザインのサウナマットをプレゼント!

心と体を癒すアイテムがゲットできるチャンス。

さらにキャンペーンに参加した方にWチャンスも!

実施期間:2025年6月下旬〜7月下旬予定

応募条件:エイブル公式Xのアカウントのフォロー&キャンペーンポストのリポスト

※詳細は後日エイブル公式X上で告知いたしますのでもうしばらくお待ちください。

マルチクロス・ボックスティッシュ・スポンジの豪華3点セットが当たる!

2025年5月25日(日)より開催される、エイブルオリジナル『ディズニープリンセス』グッズプレゼントキャンペーンの紹介でした☆

エイブル公式Xのアカウントはこちら:https://x.com/able826

注意事項

・当選賞品の変更はできません。

・当選の権利は、ご本人のみ有効とし第三者に譲渡することはできません。

・当選賞品の転売は禁止です。

