23ºÐÆüËÜ¿Í¡¢Âç³èÌö¤Î¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ç°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ª¡Ö¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤È¤Æ¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡Ä¿¿ÌëÃæ¤Ë¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ç½Ð²ñ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×
¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤«¤é¥É¥¤¥Ä1Éô¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿ÎëÌÚÍ£¿Í¡£
»ÔÎ©Á¥¶¶¹â¹»¤«¤éÀ¶¿å¥¨¥¹¥Ñ¥ë¥¹¤Ç¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿23ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½MF¤À¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¹¥È¥é¥¹¥Ö¡¼¥ë¤ò·Ð¤Æ¡¢¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤Æ¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¡ØBulinews¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÎëÌÚÍ£¿Í¤Ï²¿¼Ô¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆÃ½¸¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¥Ö¥í¥ó¥Ó¡¼¤Î¡ØVilfortPark.dk¡Ù¤Ë¿Ö¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¤³¤ó¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤µ¤ì¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¹¶·âÌÌ¤Ç¹â¤¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¥ê¡¼¥°»Ë¾åºÇ¤â¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡£
¥Õ¥£¥¸¥«¥ëÌÌ¤Ç¤ÏÈæ³ÓÅª½ÓÉÒ¤À¤¬¡¢ÆÃ¤ËÈà¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿»þ¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¡¢¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï¶Ã¤¯¤Û¤É¹â¤¤¡£¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯ÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¶¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î¥×¥ì¡¼¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¯¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò¼º¤¦¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¡£
²ÚÎï¤Ê¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ÇÁê¼ê¤òÈ´¤µî¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢½ÓÉÒ¤ÊÂ¸µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¸úÎ¨Åª¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤ò¹¶Î¬¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò½ÏÃÎ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Í¥¤ì¤¿¥×¥ì¡¼¥Ó¥¸¥ç¥ó¤È¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤Ø¤Î¥Ñ¥¹Ç½ÎÏ¤â·óÈ÷¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤¬¤Ç¤¤ë¥Ø¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Î¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤â¤¢¤ë¡£¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¥¨¥ê¥¢¼þÊÕ¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ë¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡×
»÷¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤«¤é¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¥¤¥§¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥ê¥ó¥¹¥È¥í¥à¡Ê¸½¥¨¥ô¥¡¡¼¥È¥ó¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤è¤êÍÌ¾¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¤¤¨¤Ð¡¢¼ã¤Æü¤Î¥¢¥ó¥É¥ì¥¹¡¦¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ÈÈæ³Ó¤Ç¤¤ë¡£¤è¤ê¹â¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿º¢¤Î¡£»ëÌî¡¢¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¡¢¥Ñ¥¹¥»¥ó¥¹¤¬»÷¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤â¡£
¥ô¥£¥Ã¥»¥ë¿À¸Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¸µ¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤Ï¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÇÂç³èÌö¤·¤¿À¤³¦ÅªMF¡£¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼»þÂå¤Î¥¤¥Ë¥¨¥¹¥¿¤ÈÎëÌÚ¤Ë¤ÏÎà»÷ÅÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£
¥Á¡¼¥àÆâ¤Ç·ù¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¿¡¼10¿Í
¤Þ¤¿¡¢ÎëÌÚ¤ÎÀ³ÊÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤È¤Æ¤â¸¬µõ¤Ç¡¢ÃÏ¤ËÂ¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¶ÐÊÙ¤Ç¡¢¾ï¤Ë¼«¸ÊÀ®Ä¹¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Æ±»þ¤Ë¡¢¾ï¤Ë¥Ê¥¤¥¹¥¬¥¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¡¢»î¹ç¤Ç¤â¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ÇÅ¥¤À¤é¤±¤Ë¤Ê¤ëÉ¬Í×¤â¤¢¤ë¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤«¤é¤È¤Æ¤â¹¥¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢µ¤¼è¤é¤Ê¤¤ÃË¡£¥«¥Õ¥§¤Ë¥³¡¼¥Ò¡¼¤ò°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¿¿ÌëÃæ¤Ë¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤Ç½Ð²ñ¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤¬²¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÌëÍ·¤Ó¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£