¡Ú£×£×£Å¡Û¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÀïÀþÉüµ¢¡ª¡¡¥¸¥§¥¤¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤Ç¥·¥Ê¡õ¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ëÀï¤Ø
¡¡£×£×£Å¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¡¦¥Ê¥¤¥È¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê¥Õ¥í¥ê¥À½£¥¿¥ó¥Ñ¡Ë¤¬£²£´Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£µÆü¡Ë¤ËÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢Á°Åý°ì£×£×£Å²¦¼Ô¤Îà¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢á¥³¡¼¥Ç¥£¡¦¥í¡¼¥Ç¥¹¡Ê£³£¹¡Ë¤¬ÅÜ¤ê¤ÎÀïÀþÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡º×Åµ¡Ö¥ì¥Ã¥¹¥ë¥Þ¥Ë¥¢£´£±¡×½éÆü¡Ê£´·î£²£°Æü¡Ë¤Ë¡¢ÈÜÎô¤ÊÈ¿Â§¹¶·â¤ÈÊÆÄ¶¿Íµ¤¥é¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥¹¥³¥Ã¥È²ðÆþ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢º£Ç¯¸Â¤ê¤Ç°úÂà¤¹¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤Ë¥Ù¥ë¥È¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥á¥¤¥óÀï¤Ç¤ÏÀ¤³¦¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥¸¥§¥¤¡¦¥¦¡¼¥½¤¬ÊÆ¿Íµ¤¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¡¼¤Î¥í¡¼¥¬¥ó¡¦¥Ý¡¼¥ë¤ÎÄ©Àï¤ò¼õ¤±¤¿¤¬¡¢¥¸¥§¥¤¤¬¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤ò·è¤á¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡¢¥·¥Ê¤¬ÍðÆþ¤·¤¿¡£
¡¡Åý°ì£×£×£Å²¦¼Ô¤Ï¥ì¥Õ¥§¥ê¡¼¤ÎµÓ¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¥«¥¦¥ó¥È¤òË¸³²¤¹¤ë¤È¡¢¥ê¥ó¥°¤Ç¥¸¥§¥¤¤ò¥Ü¥³¥Ü¥³¤È²¥¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¡£¤³¤³¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç²ÖÆ»¤òÁö¤Ã¤Æ¥ê¥ó¥°¤Ë¶î¤±¾å¤¬¤ê¡¢¥·¥Ê¤Ø¥Ñ¥ó¥Á£³Ï¢È¯¤Ë²¼¤«¤é¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò¤¯¤é¤ï¤»¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¯¥í¥¹¥í¡¼¥º¤ÇÃ¡¤¤Ä¤±¥·¥Ê¤ò·âÂà¤·¤¿¡£º×Åµ°ÊÍèÌó£±¤«·î¤Ö¤ê¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¤Î±ç¸î¤ò¼õ¤±¤¿¥¸¥§¥¤¤Ï¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥¹¥Ô¥¢¡¼¤«¤é£²È¯ÌÜ¤Î¥Õ¥í¥Ã¥°¥¹¥×¥é¥Ã¥·¥å¤Ç¥Õ¥©¡¼¥ë¾¡¤Á¡£À¤³¦²¦ºÂ¤ÎËÉ±Ò¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤Ã¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¤Ï¡Ö¤â¤¦½½Ê¬¤À¡ª¡¡¥¸¥ç¥ó¡¦¥·¥Ê¤Î°úÂà¥Ä¥¢¡¼¤¬à¥í¡¼¥Ç¥¹¡¦¥«¥ó¥È¥ê¡¼á¤òÄÌ¤ê²á¤®¤¿¤Î¤Ï»ÄÇ°¤À¤±¤É¡¢²¶¤ÏÌá¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Àï¤¦¤¾¡£¤ªÁ°¤Ë¤Ï¥í¡¼¥¬¥ó¤È¤¤¤¦ÁêËÀ¤¬¤¤¤ë¤·¡¢²¶¤Ë¤Ï¥¸¥§¥¤¤È¤¤¤¦Ãç´Ö¤¬¤¤¤ë¡£¡Ø¥Þ¥Í¡¼¡¦¥¤¥ó¡¦¥¶¡¦¥Ð¥ó¥¯¡Ê£Í£É£Ô£Â¡Ë¡Ù¤Ç²ñ¤ª¤¦¡ª¡×¤È±åÅ¨¥·¥Ê¤Ë¹ð¤²¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¼¡²ó¤Î£Ð£Ì£Å¡Ö£Í£É£Ô£Â¡×¡Ê£¶·î£·Æü¡áÆ±£¸Æü¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë¤Ç¡¢¥³¡¼¥Ç¥£¡õ¥¸¥§¥¤£ö£ó¥·¥Ê¡õ¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¹ë²Ú¥¿¥Ã¥°Àï¤¬·èÄêà¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Ê¥¤¥È¥á¥¢á¤¬¤¤¤è¤¤¤è²¦ºÂÃ¥²ó¤Ø¸þ¤±¤ÆÆ°¤½Ð¤¹¡£
¡¡¥»¥¹¡¦¥í¥ê¥ó¥º¡õ¥Ö¥í¥ó¡¦¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼£ö£ó£Ã£Í¥Ñ¥ó¥¯¡õ¥µ¥ß¡¦¥¼¥¤¥ó¤Î¥¿¥Ã¥°Àï¤Ï¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤«¤éÂ¼ó¤ÎÉé½ý¤ÇÄ¹´ü·ç¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥í¥ó¥½¥ó¡¦¥ê¡¼¥É¤¬²ðÆþ¡£¾ì³°¤Ç¥Ñ¥ó¥¯¤òÄË¤á¤Ä¤±¤Æ¥í¥ê¥ó¥ºÁÈ¤Î¾¡Íø¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Ï¥í¥ê¥ó¥º¡¢¥Ö¥ì¥¤¥«¡¼¡¢£×£×£ÅÅÂÆ²¼Ô¥Ý¡¼¥ë¡¦¥Ø¥¤¥Þ¥ó¤Î¿··³ÃÄ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Åý°ì£×£×£Å²¦¼Ô¥·¥Ê¤Ï¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç£Ò¥È¥¥¥ë¡¼¥¹¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¤Î¥¼¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Ù¥¬¤Ï¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡¦¥°¥ê¡¼¥ó¤ò²¼¤·²¦ºÂËÉ±Ò¡£¥À¥ß¥¢¥ó¡¦¥×¥ê¡¼¥¹¥È¤Ï¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Þ¥Ã¥¥ó¥¿¥¤¥¢¤ò¶âÌÖÀï¤Ç·âÇË¤·¤Æ¡¢º×Åµ¤Ç´°ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿Àã¿«¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£