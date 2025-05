セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場!

今回は2025年5月23日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』 マスコット いろいろヒーロースーツVer.を紹介します☆

セガプライズ ディズニー『ベイマックス』 マスコット いろいろヒーロースーツVer.

登場時期:2025年5月23日より順次

サイズ:全長約15×6×12cm

種類:全4種(ヒロ、ベイマックス1.0、ベイマックス、ベイマックス2.0)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

セガプライズから『ベイマックス』 マスコット いろいろヒーロースーツVer.が登場!

バッグやポーチなどにつけて持ち歩くことができる、ヒーロースーツ姿がかっこいいマスコットです。

どれも個性的な姿やポーズで、ファン心をくすぐります!

ヒロ

天才的な科学の才能を持つ14歳の少年「ヒロ」

そんな「ヒロ」のマスコットは、かっこいいスーツ姿!

大きな目に、キリッとした表情も印象的です。

ベイマックス1.0

グリーンのスーツが目をひく「ベイマックス1.0」

両サイドから白い手が見えているのがかわいい☆

コロンとしたフォルムもポイントです。

ベイマックス

スタンダードな「ベイマックス」のマスコット。

真っ白でふわふわな体が愛らしく表現されています。

右手をあげて首を少し傾けたポーズがチャーミング!

ベイマックス2.0

「ヒロ」が作ったスーツを装着している「ベイマックス2.0」

赤いパワードスーツ姿で、迫力満点なスーツからのぞく目元がとってもキュート☆

「ヒロ」を背中に乗せて今にも飛んでいきそうです。

どの姿もカッコよく、様々なシーンでのぬい撮りも楽しめそう。

セガプライズの『ベイマックス』 マスコット いろいろヒーロースーツVer.は、2025年5月23日より順次全国のゲームセンターなどに登場です!

