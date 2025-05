MISIA、リトグリらがランクイン！歌詞注目度ランキング1位は中村ゆりかの「Like U」が獲得

歌詞検索サービス「歌ネット」が、5月22日付の「歌ネット注目度ランキング」を発表した。

注目度ランキングは、「発売前の楽曲」のみのランキングで、「歌詞閲覧数」+「いいね!クリック数」の割合でランキングが決定する。通常の歌詞アクセスランキングとも違う、まさに「これから発売される、歌詞が注目されている楽曲」のランキングだ。

今回のランキングでは1位に、中村ゆりかの「Like U」が初登場。2025年5月28日にリリースされる新曲だ。作詞作曲を手がけたのはシンガーソングライターのCHIHIRO。片思い中の女の子の“もっと可愛くなりたい”と願う気持ちにそっと寄り添う、等身大のラブソングとなっている。メイクを変えた朝、新しい服に着替えた瞬間、「もしかしたら私、変われるかも」と小さな勇気をくれて、聴く人の背中を優しく押してくれる1曲である。

2位には、Little Glee Monsterの「Pop Like A Star」が初登場。2025年5月28日にリリースされるニューシングル『夢じゃないならなんなのさ』収録曲だ。全英詩となる同曲は、5月21日に先行配信された。歌詞に描かれているのは、“あなた”と一緒にいることで日常が輝き、高揚してゆく心模様。繰り返される<Do, Do Do Do>や<Come on Come on>といったフレーズも印象的な1曲となっている。

4位には、OCTPATHの「また夏に帰ろう」が初登場。2025年5月28日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。RYOJI(from ケツメイシ)が楽曲提供をしており、アーティストによる提供楽曲を歌うのは、今作が初となる。誰にでも記憶の奥底にある、あの夏。そして変わらず今年もやってくる夏。今年、早くも無限ループしたくなるような、色々な“夏”を感じさせてくれる、儚くも優しいミドルチューンが完成した。

6位には、風男塾の「To Future Me」が初登場。2025年6月18日にリリースされるニューシングルのタイトル曲だ。この楽曲は前作「exdreamers」のアンサーソングとも言えるもので、迷ったり不安になったりしながらも、それでも前に進みたい、そんな想いに寄り添い、背中を押してくれるメッセージソング。弱さも受け入れて進もうとする姿に誰もが勇気を与えられる、今の自分から“未来の自分”へのエールとなっている。

7位には、MISIAの「LOVE NEVER DIES」がランクイン。2025年5月28日にリリースされるニューアルバム『LOVE NEVER DIES』に収録のタイトル曲だ。歌は<お気に召すままに踊りましょう 今宵はあなたに身を任せて 心が求めるまま自由に 人生のステージは自分だけのもの>と幕を開ける。現在開催中の全国アリーナツアー「STARTS presents THE TOUR OF MISIA 2025 LOVE NEVER DIES」のタイトルでもあり、“消えることのない愛”を歌ったダンサブルでポップなナンバーだ。

【2025年5月22日付、歌ネット注目度ランキング】

1位 Like U/中村ゆりか2位 Pop Like A Star/Little Glee Monster3位 ブルーハワイレモン/≒JOY4位 また夏に帰ろう/OCTPATH5位 チェックメイト/CLAN QUEEN6位 To Future Me/風男塾7位 LOVE NEVER DIES/MISIA8位 ハニーレモン/NACHERRY9位 Dreaming of Tomorrow/石川由依10位 INERTIA/SawanoHiroyuki[nZk]:Rei