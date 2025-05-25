¡Ö¸ý³Ñ¤âÌÓ·ê¤â¤¿¤ë¤ßµ¤Ì£¡×¡¡Ä«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤«¤é13Ç¯¡¢¥Þ¥Þ¤µ¤ó½÷Í¥¤¬36ºÐ¤Ë¡¡¡Ö¹³¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Î·è°ÕÉ½ÌÀ¤Ë¥¨¡¼¥ëÂ³¡¹
½÷Í¥¤Î²ÆºÚ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬¡¢23Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢36ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»Ò°é¤Æ¤ò´èÄ¥¤ë²ÆºÚ¤µ¤ó
²ÆºÚ¤µ¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ç36ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö30Âå¤Îµ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¸ý³Ñ¤âÌÓ·ê¤â¤¿¤ë¤ßµ¤Ì£¡£¹³¤Ã¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤º£Æü¤³¤Îº¢¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Çò¡ß¹õ¤Î¥¿¥ó¥¯¥È¥Ã¥×¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡Ö¥Ô¡¼¥¹¤Ç¸ý³Ñ¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢µÕ¥Ô¡¼¥¹¤Ç¸ý³Ñ¤ò¤¢¤²¤ÆÈù¾Ð¤òºî¤ë¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£¡Ö¤ª½Ë¤¤¥³¥á¥ó¥È³§¤µ¤Þ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î½ËÊ¡¤Ë´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö½÷¿À¹ßÎ×¡¡¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤¯¤Æ¡¢¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤ì¤«¤é¤Ç¤Ã¤»¡Á¾Ð´é¤Ç¸ý³Ñ¾å¤²¤Æ¤³¡Á¡×¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¡¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²ÆºÚ¤µ¤ó¤Ï1989Ç¯5·î23ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£2006Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡Ö¥¬¥Á¥Ð¥«¡ª¡×¡ÊTBS¡Ë¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢¥É¥é¥Þ¡¢±Ç²è¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÈÉý¹¤¯³èÌö¤·¡¢2012Ç¯¤Ë¤ÏNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö½ã¤È°¦¡×¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤Ï¡Ö¥Ò¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡ª¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤Ë·îÍË¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ç½Ð±éÃæ¡£¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢2021Ç¯1·î¤Ë°ìÈÌÃËÀ¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¸½ºß¤Ï2»ù¤ÎÊì¤Ç¤¹¡£